Monaco célèbre l’héritage de Puccini et le glamour italien

Les associations italiennes de la Principauté proposent de nombreux évènements tous plus intéressants les uns que les autres.

Ces prochaines semaines, Monaco accueille deux événements célébrant la richesse de la culture italienne, entre la magie de l’opéra et l’élégance de la mode et de la musique du Bel Paese.

Une soirée d’exception aux airs de Puccini

Le 14 novembre, la Dante Alighieri de Monaco commémore les 100 ans de la disparition de Giacomo Puccini avec une soirée d’exception au Théâtre des Variétés à 18h30.

L’événement intitulé Visse d’Arte: Dialoghi Pucciniani mettra à l’honneur les œuvres du grand maître italien. Le ténor Fabio Armiliato, la soprano Amarilli Nizza et le pianiste Roberto Prosseda feront revivre, avec de la musique et des paroles, les opéras emblématiques de Puccini comme Manon Lescaut, Tosca, Madama Butterfly et Turandot.

En parallèle, l’artiste Corrado Veneziano exposera des œuvres inspirées de l’univers puccinien, nous offrant une réinterprétation picturale de son univers riche.

Plus d’infos et réservation : Dante Alighieri

Quand la mode et la musique s’inspiraient réciproquement

Le 25 novembre, le « Teatro della Vita » organise au Théâtre des Muses une soirée glamour animée par Maurizio Di Maggio, célèbre voix de Radio Monte Carlo, et Alessandra Tosca (Elle Italia). Sous le titre « Milano – Monte-Carlo », cet événement plonge dans l’âge d’or de la mode et de la musique des années 80 et 90, où les créateurs et les rock stars se croisaient, redéfinissant l’esthétique de ces années.

Anecdotes et récits de cette époque feront revivre l’élégance et le style unique de cette période. L’entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire.