Angela Valenti Durazzo : La voix poétique italienne de la Principauté sort son nouveau recueil

Angela Valenti Durazzo, Altin Tafilaj, violoniste et Cinzia Colman, journaliste © WSM Agency

L’annonce de la nouvelle saison de la Dante Alighieri a été l’occasion idéale pour présenter un recueil de poèmes 100% made in Monaco, en langue italienne.

En Principauté, les recueils de poèmes sont rares. Ce genre, perçu comme d’un temps ancien, n’attire plus les foules comme autrefois. Pourtant, dans un monde où chacun semble détenir sa propre vérité, la poésie offre un espace d’interprétation libre, stimulant l’esprit à voyager et à réfléchir.

Publicité

La journaliste et résidente monégasque Angela Valenti Durazzo, auteure de plusieurs ouvrages historiques sur la dynastie albanaise des Durazzo, dont le destin est lié à Gênes et ses doges, a publié la semaine dernière son second recueil de poèmes Raccontami i miei sogni après son premier ouvrage rafraîchissant en Principauté Qui dove il nulla mi appartiene.

Inspirée par son environnement, Angela Valenti Durazzo laisse libre cours à son imagination pour évoquer la Principauté à travers des thématiques variées. Nature, durabilité, paysages sont autant de sujets qu’aborde Angela au fil des 20 poèmes contenus dans ce recueil. Pour la poétesse, « la nature est très importante à notre époque » peut-être plus qu’auparavant au vu de sa fragilité et des dangers auxquels elle est soumise.

La couverture du recueil est peinte par Claude Gauthier © DR

Outre la douceur des mots, le recueil est agrémenté d’illustrations réalisées par l’artiste Claude Gauthier. Ses dessins participent à l’évasion offerte par les poèmes d’Angela Valenti Durazzo. La collaboration entre les deux artistes « était comme une évidence ». Tous deux se connaissant de longue date et leurs oeuvres communiquent entre elles naturellement. « Il connaît chaque arbre de Monaco à la perfection et les a tous peints sous tous les angles », souligne Angela à propos du travail de Claude.

Les poèmes puisent aussi leur inspiration dans des éléments emblématiques de Monaco, comme le montre La donna di marmo, poème inspiré des sculptures de Botero. Pour Angela, « la poésie permet de colorer la réalité ».

Pour permettre aux non italophones d’accéder à ces poèmes, il se murmure qu’Angela penserait à les faire traduire en français, malgré la difficulté évidente de traduire de la poésie.

Lina Botero : Gardienne de l’héritage de son père Fernando Botero

La nouvelle saison de la Dante Alighieri

Signe que la poésie est bien accueillie et a plu, la présidente de l’association Dante Alighieri, Maria Betti, signe la préface de ce savoureux recueil. L’association a présenté sa nouvelle saison 2024-2025 intitulée « Libro italiano, il mondo tra le righe » lors de la même soirée et des intermèdes musicaux interprétés par le violoniste Altin Tafilaj ont ponctué la soirée.

Parmi les nombreuses activités proposées par la Dante Alighieri pour cette nouvelle saison, on note des réflexions sur l’intelligence artificielle avec le Père Paolo Benanti, conseiller du Pape François ; une présentation du nouveau livre Il Milliardo, 700 ans après la mort de Marco Polo ; une conférence dédiée à Puccini en présence de la soprano Amarili Nizza et du ténor Fabio Armiliato et la projection du documentaire Una vita, cento vite en présence de Caterina Caselli Sugar. La saison se clôturera par un événement autour de « l’importance de la philosophie dans une société technologique ».

Toute la programmation est disponible sur le site de la Dante Alighieri Monaco.