Angela Valenti Durazzo: la poetessa italiana del Principato ha pubblicato la sua nuova raccolta

L’annuncio della nuova stagione della Dante Alighieri è stata l’occasione perfetta per presentare una raccolta di poesie in italiano 100% made in Monaco.

Le raccolte di poesie sono rare nel Principato. Questo genere, percepito come antico, non attira più le folle di un tempo. Eppure, in un mondo in cui tutti sembrano custodire la propria verità, la poesia offre uno spazio di libera interpretazione, stimolando la mente a viaggiare e riflettere.

La giornalista e residente monegasca Angela Valenti Durazzo, autrice di diverse opere storiche sulla dinastia albanese dei Durazzo, il cui destino è legato a Genova e ai suoi Dogi, ha pubblicato la scorsa settimana la sua seconda raccolta di poesie, Raccontami i miei sogni, dopo il suo esordio rinfrescante scritto nel Principato, Qui dove il nulla mi appartiene.

Ispirandosi all’ambiente che la circonda, Angela Valenti Durazzo dà libero sfogo alla sua immaginazione per evocare il Principato attraverso svariati temi. Natura, sostenibilità e paesaggi sono solo alcuni degli argomenti che Angela affronta nelle 20 poesie di questa raccolta. Per la poetessa, “la natura è molto importante ai giorni nostri”, forse più ancora che in passato, data la sua fragilità e i pericoli a cui è esposta.

La copertina della raccolta è dipinta da Claude Gauthier © DR

Oltre alle dolci parole della poetessa, la raccolta contiene le illustrazioni dell’artista Claude Gauthier. I suoi disegni contribuiscono a rafforzare il senso di evasione creato dalle poesie di Angela Valenti Durazzo. La collaborazione tra i due artisti “è stata una scelta ovvia”: si conoscono da molto tempo e le loro opere comunicano in modo naturale. “Conosce alla perfezione tutti gli alberi di Monaco e li ha dipinti da ogni angolazione”, afferma Angela parlando del lavoro di Claude.

Le poesie traggono ispirazione anche da elementi emblematici di Monaco, come si evince da La donna di marmo, una poesia ispirata alle sculture di Botero. Per Angela, “la poesia dà colore alla realtà”.

Per consentire ai non italofoni di fruire di questi capolavori, sembra che Angela stia pensando di fare tradurre la raccolta in francese, nonostante l’ovvia difficoltà nel tradurre questo genere letterario.

La nuova stagione della Dante Alighieri

La presidente dell’Associazione Dante Alighieri, Maria Betti, ha scritto la prefazione di questa deliziosa raccolta, segno che la poesia è stata ben accolta e apprezzata. Nella stessa serata l’Associazione ha presentato la nuova stagione 2024-2025 dal titolo “Libro italiano, il mondo tra le righe”, con intermezzi musicali eseguiti dal violinista Altin Tafilaj.

Tra le tante attività proposte dalla Dante Alighieri per questa nuova stagione, segnaliamo le riflessioni sull’intelligenza artificiale con padre Paolo Benanti, consigliere di Papa Francesco; la presentazione del nuovo libro Il Miliardo, a 700 anni dalla morte di Marco Polo; una conferenza dedicata a Puccini con la presenza del soprano Amarili Nizza e del tenore Fabio Armiliato e la proiezione del documentario Una vita, cento vite con la presenza di Caterina Caselli Sugar. La stagione si chiuderà con un evento su “l’importanza della filosofia in una società tecnologica”.

Tutta la programmazione è disponibile sul sito della Dante Alighieri Monaco.