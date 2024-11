Une pluie de prix pour la nouvelle chaîne TVMonaco

La chaîne a remporté et a été nommée dans quinzaine de prix.

TVMonaco a célébré son premier anniversaire avec une série de récompenses prestigieuses dans les domaines de l’audiovisuel et du branding. Depuis son lancement, le 1er septembre 2023, la chaîne s’est distinguée par des coproductions internationales et une stratégie de marque gagnante.

Parmi les productions primées, Le Dernier Dauphin de la Rivière Sacrée a remporté le Galathea d’or et le coup de cœur du jury au Festival Galathea 2024, tout en étant sélectionné dans plusieurs festivals internationaux tels que l’Italia Green Film Festival, l’International Migration Environmental Film Festival et le World Water Film Festival.

Blackwater a, quant à lui, reçu l’Ormeau d’argent au Festival des Mondes Sous-Marins de Trébeurden. Enfin, la coproduction La Méditerranée n’est pas morte a été saluée avec le prix du Public au FIDOM de Bordeaux, le prix parc Marin/hippocampe d’or au FIISM de Mayotte, ainsi que l’award d’honneur du Green Award de Deauville.

Une marque désormais reconnue

Parti de rien, TVMonaco a également réussi à s’ancrer dans l’univers très fermé du petit écran en seulement un an. La chaîne a été reconnue pour son positionnement stratégique, elle a remporté le trophée d’argent au GEMA Global Awards dans la catégorie « Image de marque » et un Prix d’argent pour le meilleur lancement ou refonte d’un média au Grand Prix Stratégies de l’innovation média 2024.

Elle s’est également vu décerner l’Excellence Award aux Communicator Awards pour sa campagne de branding global.

La directrice générale de TVMonaco, s’est félicité de ce succès : « Ces récompenses, qu’elles soient pour nos productions ou pour notre branding, témoignent du travail et du dévouement de nos équipes et renforcent notre volonté d’apporter toujours plus de valeur à notre audience. Nous sommes fiers de voir nos projets reconnus à l’international. »