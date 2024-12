Coupe de France : Solide, l’AS Monaco s’impose contre l’Union Saint Jean

L’AS Monaco a confortablement dominé l’Union Saint-Jean (R1) pour entamer sa campagne de Coupe de France par une victoire (1-4).

Le match

Suspendu, Adi Hütter a laissé sa place sur le banc de touche à son adjoint Christian Peintinger. Le duo de coach a décidé d’aligner un 11 de départ solide malgré les 6 divisions d’écart avec leurs adversaires du jour. A noter les débuts en professionnel du troisième gardien Rouge et Blanc, Yann Lienard. L’ASM a rapidement pris le contrôle du jeu et a su imposer son rythme. A la 10ème minute, Takumi Minamino allume une première mèche mais voit son tir bloqué. Le japonnais aura une seconde chance mais le gardien adverse, Fawzi Rabyi, sort de sa ligne et remporte son duel.

Les Monégasques ne se laissent pas abattre et prennent l’avantage à la 20e minute par l’intermédiaire d’Eliesse Ben Seghir, qui marque à la suite d’une merveilleuse passe décisive de Breel Embolo.

Tout au long de la première période, Monaco a maintenu la pression et a continué à se créer de nombreuses occasions, avec Jordan Teze, Minamino et Embolo, avant que Vanderson ne double la mise à la 37e minute. Parti de sa moitié de terrain, le Brésilien a été récompensé pour sa longue course qui lui a permis d’inscrire un joli but.

Juste avant la mi-temps, les Rouge et Blanc ont eu l’occasion de creuser encore un peu plus l’écart suite à un pénalty obtenu, provoqué par Minamino. Breel Embolo a vu sa tentative stoppée par Rabyi.

En début de seconde période, les Monégasques se sont montrés très entreprenants et se sont procuré de belles occasions par l’intermédiaire de Kassoum Ouattara, qui a remplacé Magassa, et de Minamino.

À la 56’, le pressing agressif des Monégasques leur permet d’obtenir un nouveau penalty provoqué par Jordan Teze. C’est au tour de Minanimo de se présenter face à Rabyi, mais l’excellent portier de l’USJ va une nouvelle fois s’imposer !

Les Monégasques ne se laissent pas abattre et triplent la mise à la 64’ minute après un joli tir de Jordan Teze.

Malgré une victoire presque assurée, Monaco a maintenu la pression et a continué à pousser. George Ilenikhena est passé tout près du but à deux reprises, mais c’est l’Union Saint-Jean qui a trouvé le chemin des filets par l’intermédiaire de Benjamim Tournier.

Bien trouvé par Teze, Ilenikhena a permis à l’ASM de reprendre 3 buts d’écart après un tir puissant sous la barre et de s’imposer 1-4.

Le débrief de Peintinger

« C’était un match difficile, mais le plus important était d’obtenir notre qualification pour le prochain tour. Je suis donc heureux que nous ayons pu remporter ce 32e de finale face à L’Union Saint-Jean. C’était un bon match dans une belle atmosphère au Stadium, et je pense que les spectateurs ont apprécié. Ce n’était pas facile pour les joueurs en cette fin d’année, mais la rencontre était tout de même de qualité », a expliqué l’entraîneur adjoint de l’ASM.

« Je ne suis pas vraiment satisfait que nous ayons manqué autant d’opportunités, notamment les deux penalties que nous avons obtenus. Mais il faut dire que notre adversaire avait dans ses buts un super gardien aujourd’hui. De notre côté, nous concédons un but sur coup franc qui était évitable à mon sens. Malgré tout nous avions fait beaucoup de changements, donc je suis heureux pour la victoire et pour la qualification. »

« C’était un adversaire très courageux, qui a profité de la réduction de l’écart pour avoir le soutien du public dans ce grand stade. Si vous concédez un deuxième but dans cette situation, cela peut devenir très dangereux. Mais nous avons réussi à inscrire le quatrième but pour sceller le score, et c’est bien là l’essentiel. »

« Au niveau de la mentalité, nos joueurs ont été au niveau. Ce n’était pas évident, car nous sommes à la mi-saison, il y a beaucoup de joueurs blessés, donc il fallait faire tourner. C’est une saison difficile où les matchs s’enchaînent, et il était important de faire le travail avant la trêve. »

Chiffres clés

L’ASM a été dominant dans tous les compartiments du jeu. Les statistiques de « Expected Goals » (5,76 contre 0,55), de tirs totaux (27 contre 6), de tirs cadrés (12 contre 6), de grandes occasions créées (7 contre 2), de tirs dans la surface (21 contre 3), de possession de balle (69 % contre 31 %), de touches dans la surface adverse (49 contre 9) et de duels remportés (56 contre 34) illustrent bien la nette domination des Rouge et Blanc.

A suivre

Monaco va maintenant profiter d’une pause pour se ressourcer et se rééquilibrer après une fin d’année en demi-teinte, avant de reprendre la compétition le 5 janvier en affrontant à nouveau le Paris Saint-Germain à Doha, pour le Trophée des Champions. Par ailleurs, l’AS Monaco a écopé de Reims (L1) pour les 16èmes de finale de la compétition, un match qui devrait avoir lieu durant la semaine du 15 janvier.