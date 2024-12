La Princesse Charlène assiste à la Vente aux enchères des Sapins de Noël pour soutenir Action Innocence

L’Hôtel de Paris Monte-Carlo a accueilli une nouvelle fois la vente annuelle des sapins de Noël.

Comme chaque année, la Princesse Charlène a honoré de sa présence cet événement incontournable de la Principauté. Ce mercredi 11 décembre, à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, elle s’est mobilisée pour soutenir la Vente aux enchères des Sapins de Noël. Organisée au profit de l’Association AIMC – Action Innocence Monaco, cette soirée a permis de récolter la somme remarquable de 122 000 euros.

Cette somme permettra à Action Innocence de continuer à informer et sensibiliser les enfants, les parents et le public des dangers liés à Internet.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Cette année, les enfants de l’International School of Monaco ont interprété quelques chants de Noël.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Cette ONG, implantée à Monaco en 2002 et placée sous le patronage de la Princesse Charlène, mène des actions de prévention dans les écoles, développe des outils pour une utilisation en ligne plus sécurisée et collabore avec les décideurs politiques pour relever les défis du numérique.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

