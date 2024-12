L’Anthéâtre de Monaco met à l’honneur Shakespeare pour sa soirée « spéciale réveillon »

Pour célébrer la fin d’année à Monaco, l’Anthéâtre propose une soirée « spéciale Réveillon » avec la pièce Le Songe d’une nuit d’été.

Adaptée du célèbre classique de Shakespeare, cette comédie romantique et féerique compte bien transporter le public dans un univers de malentendus amoureux et de magie, où dieux, mortels et esprits espiègles se croisent pour une aventure pleine de fantaisie.

Pour cette adaptation, Anthéa et Théodora Sogno ont imaginé une mise en scène élégante et contemporaine, mêlant respect du texte classique et touches modernes. La pièce est jouée par une troupe de jeunes comédiens talentueux, parmi lesquels Maxime Cabre, Manon Choisit et Malik Rachik incarnent des personnages hauts en couleur. Un mélange de scénographie soignée et de chansons contemporaines ponctueront le spectacle.

© Théâtre des Muses

Les représentations se déroulent à l’Anthéâtre de Monaco, un lieu chaleureux et accessible à partir de 8 ans. Elles débuteront dès le samedi 28 décembre à 20h00, avec des séances le dimanche 29 à 16h30 et le lundi 30 à 20 heures. Pour le Réveillon, deux représentations spéciales sont prévues le mardi 31 décembre, à 20 heures et à 22h15 pour célébrer la nouvelle année !

Le tarif unique est de 48 euros (hors abonnement).

