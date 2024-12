Les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient des Gardes Itinérantes de Nuit

Le prix de ce nouveau service est fixé, par arrêté ministériel, à 35 euros par passage.

Face au vieillissement de la population, la Principauté de Monaco, et plus particulièrement le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco (C.C.G.M.) a mis en place une garde itinérante nocturne pour les seniors résidants en Principauté ayant besoin de soutien nuit et jour.

Selon les recommandations établies après une évaluation gérontologique réalisée par le C.C.G.M, une assistance personnalisée interviendra à raison d’un ou deux passages dans la nuit, de 45 minutes chacun au maximum, afin de compléter l’accompagnement de jour.

Cette personne, agréée par les services de l’État, aura pour mission de sécuriser le logement (volets, gaz, etc.), de surveiller la prise de médicaments préparés, d’apaiser les angoisses nocturnes, d’assurer des soins ou mobilisations (coucher tardif, changes, toilette) mais aussi de d’accompagner aux toilettes ou fournir une assistance adaptée.

Offrir du répit plus que bienvenu aux aidants

Au-delà de l’engagement en faveur du vieillissement à domicile dans la dignité, cette nouvelle prestation vise également à soutenir les nombreux aidants. Les gardes itinérantes peuvent leur permettre de souffler, de réduire la charge mentale et physique et de leur offrir un temps de repos essentiel pour apporter un accompagnement qualitatif la journée.

Philippe Migliasso, Cadre Supérieur de Santé – Administrateur à l’origine de ce service innovant, assure que cela positionne Monaco « comme un modèle en matière de soutien aux personnes âgées, combinant innovation, humanité et respect des choix de vie des seniors ». Et des dizaines de personnes sont déjà prêtes à essayer !