Les taxis de Monaco se mobilisent pour soutenir leur collègue gravement blessé

Victime d’un grave accident causé par une Ferrari en excès de vitesse sous le tunnel Louis-II, Ilan, chauffeur de taxi, se retrouve dans l’incapacité de travailler. Pour l’aider à surmonter cette épreuve, les taxis de Monaco ont lancé une cagnotte solidaire.

Victime collatérale d’un des deux accidents graves survenus ce week-end en Principauté, Ilan, âgé de 39 ans, ne pourra pas travailler pendant de longs mois. Ce dimanche, son van Mercedes-Benz Class V a été percuté de plein front sous le tunnel Louis-II par une Ferrari en excès de vitesse. Des accidents tragiques qui ont poussé le Gouvernement Princier à réagir fermement.

Un élan de solidarité

Face à cette situation, la solidarité s’organise. Sur le groupe Facebook « Aide et Solidarité entre les résidents de Monaco », Cyril Costamagna, ami de la victime et chauffeur de taxi (n°17), a annoncé la création d’une cagnotte Leetchi par les taxis de Monaco pour venir en aide à leur collègue. « Il ne pourra plus honorer ses crédits ni subvenir aux besoins de sa famille durant la mise en place des assurances et indemnisations », explique-t-il.

À ce jour, 7 720 euros ont déjà été collectés grâce à 74 participants. La cagnotte reste ouverte pour celles et ceux souhaitant contribuer : Participer à la cagnotte.