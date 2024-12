Monaco va accueillir deux importants tournois d’échecs, voici lesquels

Les matchs seront animées par des experts tels que la multiple championne de France Almira Skripchenko, le Grand Maître Alojze Jankovic et le Grand Maître monégasque Amir Bagheri, offrant ainsi une immersion totale dans l'univers stratégique de la compétition © Fédération Monégasque des Échecs

En décembre puis en janvier prochain, la Principauté va accueillir deux tournois d’échecs, dont l’un des événements majeurs de l’échiquier européen. Deux rendez-vous prestigieux pour les jeunes passionnés et les professionnels, organisés par la Fédération Monégasque des Échecs.

La Fédération Monégasque des Échecs a dévoilé une annonce qui marquera un tournant dans le milieu : l’organisation du Championnat d’Europe féminin de Parties rapides et Blitz, du 10 au 12 janvier 2025 à l’hôtel Novotel. Cet événement rassemblera 119 compétitrices issues de 26 pays européens, parmi les meilleures joueuses du continent, et constituera un moment clé pour mettre en avant le rôle croissant des femmes dans le domaine des échecs.

Un programme exceptionnel et des prix jamais atteints

Les épreuves commenceront le 10 janvier avec le Championnat de Blitz, suivi par le Championnat de Parties rapides les 11 et 12 janvier. Les parties de Blitz se joueront avec une cadence de 3 minutes plus 2 secondes par coup, tandis que les parties rapides se dérouleront avec 15 minutes plus 10 secondes par coup.

La dotation totale des prix, qui atteint 46 500 euros, est la plus élevée jamais proposée pour un tournoi féminin de ce type, avec 15 200 euros pour le Blitz et 31 300 euros pour les Parties rapides.

Ce championnat marquera donc une étape historique : pour la première fois, la dotation des prix d’un tournoi féminin Blitz et Parties rapides dépassera celle de l’open masculin. Une décision symbolique et ambitieuse qui témoigne de l’engagement des organisateurs en faveur du développement des échecs féminins.

Des joueuses d’élite en lice

Le tournoi verra la participation de figures emblématiques des échecs comme Alexandra Kosteniuk, ancienne championne du monde et double gagnante des éditions précédentes.

En outre, 13 membres du Cercle d’Échecs de Monte-Carlo seront également présentes. Les organisateurs espèrent dépasser le record de participation de l’année précédente, avec plus de 116 joueuses inscrites.

Alexandra Kosteniuk qui avait réalisé le doublé en janvier dernier © Fédération Monégasque des Échecs

Le Conseil de l’European Chess Union : des projets d’avenir

Le 11 janvier, le Conseil d’administration de l’European Chess Union (ECU) tiendra une réunion à l’Hôtel Hermitage. Parmi les points importants à l’ordre du jour : la préparation de la 2e édition des European Golden Pawn Awards, qui aura lieu en 2026 à Monaco.

Cette cérémonie récompensera les meilleurs joueurs, entraîneurs, équipes, clubs, arbitres et autres acteurs des échecs sur la période 2020-2025. La première édition, en 2019, avait rendu hommage à des légendes comme Garry Kasparov, et la prochaine édition pourrait voir la présence du joueur norvégien Magnus Carlsen, actuel numéro 1 mondial.

En attendant, rendez-vous le samedi 14 décembre

Avant le grand tournoi européen de janvier, un tournoi d’échecs pour les enfants est organisé le samedi 14 décembre à la Maison des Associations, Promenade Honoré II.

Placé sous le signe d’une belle initiative solidaire, le tournoi verra la totalité de ses inscriptions reversées à l’association de Juliette Rapaire et Sarah Pownky « Sœurs de Route » pour soutenir leur aventure unique : le Rallye Aïcha des Gazelles 2025, une course caritative 100% féminine dans le désert.

Informations pratiques :

Matinée : Tournoi U8 + U10 de 10h à 13h

Temps : 6 rondes de 10 minutes + 3 secondes par coup

Inscription : 10 euros

Après-midi : Tournoi U12 à U16 de 14h30 à 17h30

Temps : 6 rondes de 10 minutes + 3 secondes par coup

Inscription : 10 euros

