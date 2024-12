Projet Communal Junior : 4 initiatives retenues par la Mairie de Monaco

La Mairie de Monaco a accueilli trois élèves du collège Charles-III à l’occasion de la 7e édition du Projet Communal Junior (PCJ), chacun a porté son projet fièrement.

Les élèves de troisième du collège Charles-III, Gioia Caporale, Lou Nardi et Wassim Meddah ont présenté leurs idées innovantes devant les membres du Conseil Communal lors de la séance publique.

Leur objectif : proposer des projets ambitieux et nouveau pour la jeunesse de la Principauté. Cette année, leurs quatre propositions ont suscité un véritable enthousiasme.

Parmi elles, Giorgia Caporale a proposé une « Fashion Week Junior », qui aurait lieu à l’Espace Léo-Ferré. Il s’agit d’un défilé de mode organisé par et pour les adolescents (entre 13 et 17 ans). Il faut que les participants soient scolarisés à Monaco. Ce projet a pour but de mettre en avant des créations locales.

Wassim Meddah a défendu l’idée d’un « terrain de foot à 5 », d’environ 30×20 mètres et Lou Nardi, quant à elle, a mis en avant deux concepts. Le premier : « un vide-chambre », permettant aux jeunes de vendre des objets de leur chambre. Les bénéfices seraient reversés à une association monégasque. Son deuxième projet est intitulé « A Sqadra », qui veut dire « l’équipe » en monégasque. Il s’agit d’une équipe de bénévoles engagés pour des missions variées comme le nettoyage des plages ou l’aide aux personnes âgées.

Encadrés par le Maire Georges Marsan, Chloé Boscagli-Leclercq, Adjointe déléguée à la jeunesse et leur professeur Sylvie Leporati, les élèves ont su convaincre les élus qui ont voté à l’unanimité pour l’adoption des quatre projets.

Cette initiative de la mairie, lancée en 2012, a déjà mobilisé 120 collégiens. Certains événements sont issus de ce programme, comme la Splash party ou encore le Street-art challenge junior.

Chaque année, des collégiens ont l’opportunité unique de participer à la vie locale et de donner vie à des idées originales pour la communauté monégasque.

