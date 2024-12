« Souviens-toi et pleure » : le premier roman à suspense de Laurence Genevet, plume née de la communication

Pour ceux qui connaissent bien Monaco, nul doute qu’ils trouveront quelques liens avec la Principauté.

Depuis des décennies, Laurence Genevet navigue entre plusieurs mondes : la communication, l’écriture et le milieu de la banque. Aujourd’hui installée entre Nice, Monaco et Paris, elle présente son premier roman, Souviens-toi et pleure, un thriller né un peu par hasard, du simple plaisir d’écrire, de se libérer de toute contrainte et inspiré de la Principauté et de ses racines provençales.

Une carrière marquée par la communication

Laurence Genevet n’est pas une novice en matière de communication et de marketing. Après une école de commerce, et une formation à Tokyo, elle souhaitait tout d’abord s’immerger dans le concret du monde du travail autour de lignes de production. « J’aimais ce qui était tangible et je voulais travailler dans des centres de production. »

Pour autant, la vie l’amène dans une toute autre voie dès son premier emploi : « Chez Coca-Cola, je suis rentrée dans le service promotion mais mon idée de départ était d’intégrer les usines d’embouteillages et appliquer ce que j’avais appris, c’est-à-dire les cercles de qualité. »

C’est ainsi que la communication a pris une place prépondérante dans sa vie. De la promotion de Coca-Cola dans les grandes fêtes parisiennes, à Unilever dans les cosmétiques colorés, Laurence Genevet a exploré la communication avec toujours le même objectif : intégrer les centres de production. Bon gré mal gré, elle continue sur cette voie et intègre la régie publicitaire de Nice-Matin, du Midi Libre, puis devient directrice commerciale de La Dépêche du Midi. Finalement, elle entre dans le secteur bancaire avec le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur comme directrice du marketing financier, de la communication et de la Fondation. « La finance, c’est le nerf de la guerre », résume-t-elle, « ça m’a toujours plu. »

Associée, elle a également dirigé une agence de communication à Monaco pendant près de neuf ans. « J’ai adoré l’univers de la communication. C’est un métier génial où l’on rencontre des gens tellement différents avec qui on a une relation de confiance et où l’on peut être très créatifs », confie-t-elle.

En 2019, elle décide de créer sa propre structure de conseil : Creative Business Development. Un nouveau départ qui lui offre davantage de liberté pour se concentrer sur ses projets personnels.

Avec son entreprise, Laurence Genevet organise des évènements comme l’Africa Day en octobre © DR

De la com à l’écriture littéraire

Écrire a toujours fait partie de sa vie. Durant sa carrière, elle a rédigé d’innombrables dossiers de presse et rapports d’activité. Mais c’est à un moment charnière de sa vie qu’elle a choisi de franchir un cap : « J’écris depuis longtemps dans mon métier et c’est vrai qu’à un moment, j’en ai eu assez d’écrire en étant contrainte, avec un sujet donné, un certain angle et un nombre de pages limité pour les articles, les dossiers de presse… »

Ainsi est né Souviens-toi et pleure, un roman à suspense « à la Agatha Christie » qui s’éloigne des polars classiques pour s’attarder sur les émotions humaines et les secrets enfouis. Inspiré de ses racines provençales et de ses souvenirs d’enfance, le livre explore le poids du passé à travers le prisme d’une enquête menée non par des policiers, mais par une agence de communication. Une équipe d’enquêteurs tout à fait particulière mais néanmoins intéressante de par leur vision et leur objectif, qui diffèrent de ceux de la police.

© DR

À travers son roman, Laurence Genevet fait vivre ses racines provençales. L’intrigue se déroule principalement entre la Grèce, lieu où se trouve Moneyïkos, la Principauté fictive, et Saint-Rémy-de-Provence, un lieu cher à Laurence Genevet qui évoque son attachement personnel à cette région, berceau de sa famille paternelle.

L’intrigue se déroule également autour de l’olivier, arbre emblématique de la Méditerranée et nouvel or vert susceptible de révolutionner le secteur de l’énergie. Cependant, cet arbre se trouve menacé et notamment les données recueillies par la Principauté qui sont une véritable manne financière. Le Prince Honoré II est, lui-aussi, menacé. Un mystérieux personnage serait prêt à prendre sa place sur le trône.

Le titre du livre, Souviens-toi et pleure, fait référence à la mémoire traumatique. Inspirée par des histoires vraies et des recherches approfondies, Laurence Genevet dépeint des personnages confrontés à des souvenirs refoulés qui refont surface. « Certains souvenirs sont tellement enfouis qu’ils finissent par réapparaître de manière soudaine. Cela m’a toujours fascinée », explique-t-elle. À travers ces intrigues, l’auteure s’interroge sur les liens entre passé et présent, ainsi que sur la manière dont nos racines influencent nos choix.

Une première aventure littéraire prometteuse

Initialement de petites nouvelles, Laurence Genevet s’est prise d’affection pour ses personnages, et l’histoire s’est écrite presque toute seule autour d’eux. À force de petites histoires, le livre a pris forme sans même écrire un squelette. Une étape pourtant fondamentale pour ce genre de livre.

Le plus long, selon elle, a été de tout relire et ajuster pour que l’histoire se tienne et soit intelligible sans que l’on comprenne, dès les premières lignes, qui est le coupable. Il faut avouer que le résultat est réussi. À la lecture du livre, on se laisse happer par les voyages, par les paysages, par les personnages, par l’histoire, on rit souvent et sourtout, on veut connaître le futur de tous ces personnages aux personnalités bien trempées. Pour tous ceux qui connaissent bien Monaco, il n’échappera à personne quelques liens entre la vraie Principauté et la Moneyïkos fictive.

Le livre est parfait pour tous les amoureux d’intrigues, de la Provence et de la Principauté ou pour ceux qui, au contraire, souhaitent voyager dans ces petits coins de paradis, là où le soleil rayonne, le vent est doux et où le bleu de la mer et le vert de la végétation se mêlent parfaitement.

© DR

« J’étais très nerveuse lors de ma première dédicace à Nice, mais l’événement a été un succès, avec 65 exemplaires vendus en quelques heures », raconte-t-elle avec enthousiasme. Pour un premier livre, c’est un très bon début.

Depuis, Laurence Genevet a participé à plusieurs salons, dont celui de Monaco, et prévoit d’autres signatures dans toute la France. « Avoir des retours, faire des petits cercles, répondre aux questions, c’est ce que j’aime ! »

Et maintenant ?

En parallèle, Laurence Genevet reste active dans le domaine de la communication, tout en consacrant plus de temps à l’écriture. « Écrire est devenu une forme de méditation pour moi. C’est très agréable de s’isoler et d’écrire sans aucune contrainte », explique-t-elle.

Laurence Genevet ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « J’aimerais écrire un autre livre. Je me suis attaché à certains personnages, en particulier aux trois principaux de l’agence de communication », confie-t-elle.

Un projet qui promet de belles surprises à venir et que l’on attend avec impatience pour revoir nos trois trublions ingénieux dans une nouvelle enquête !

