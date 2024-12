Un chauffeur ukrainien, fraîchement arrivé, jugé pour un accident lors de sa première livraison à Monaco

Un chauffeur ukrainien, livrant pour la première fois à Monaco, a été impliqué dans un accident de la route en octobre 2022. Déstabilisé par les conditions de circulation, il a causé un accident et de lourdes répercussions pour le conducteur du scooter heurté.

Difficile de circuler à Monaco quand on ne connaît pas. Un transporteur ukrainien ayant fui la guerre avec sa famille et travaillant pour une société polonaise en a fait l’amer expérience. Le 27 octobre 2022, un chauffeur ukrainien, ayant fui la guerre avec sa famille et travaillant pour une société polonaise, se rend pour la première fois à Monaco pour effectuer une livraison.

À bord de son véhicule utilitaire, il arrive à la bifurcation entre le tunnel Albert II et le boulevard du Jardin Exotique. Déconcerté, il hésite et finit par rouler légèrement sur les zébras. « L’entrée du tunnel est trop étroite, j’étais obligé d’empiéter sur les zébras », se défend-il en russe, aidé par un interprète.

Après s’être presque arrêté, il décide d’emprunter le boulevard du Jardin Exotique, mais en se déportant, il ne remarque pas un scooter qui le suit. Lorsqu’il effectue sa manœuvre, le deux-roues percute violemment le fourgon. Absent à l’audience, le conducteur du scooter avait déclaré aux policiers ne pas avoir vu de clignotant signalant le changement de direction.

Le clignotant a-t-il bien été actionné ?

A la barre, le chauffeur ukrainien se dit « étonné de ne pas avoir mis le clignotant. » Il explique se souvenir de l’avoir activé mais avance qu’il s’est peut-être désactivé automatiquement. Malheureusement, les images de vidéosurveillance ne permettent pas de trancher cette question. Elles montrent cependant que le scooter a freiné tardivement.Il allait à une vitesse normale mais était convaincu que l’utilitaire se dirigeait dans le tunnel.

45 jours d’ITT

À la suite de l’accident et face à la violence du choc, le chauffeur ukrainien s’est précipité pour secourir la victime, un conducteur arménien, lui demandant en russe : « Tu es mort ? », une langue qu’ils avaient en commun.

Le conducteur du scooter, victime de plusieurs fractures, notamment à la clavicule, a bénéficié de 45 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT). Malgré l’impact sur sa santé et ses finances, il n’a pas demandé de compensation financière et ne s’est pas constitué partie civile.

Une décision clémente, justifiée par une « imprudence »

La procureure a qualifié la manœuvre « d’imprudence », mais a également souligné l’effort du prévenu, qui a voyagé depuis la Pologne pour assister à l’audience, malgré des revenus modestes de 800 € par mois. Prenant en compte sa situation personnelle et le fait qu’il s’agissait d’une toute première infraction, elle a requis une amende de 1 000 € avec sursis.

Le tribunal, après délibération, a jugé le chauffeur ukrainien coupable tout en lui accordant une dispense de peine.