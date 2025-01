La 8e Exposition Féline Internationale de Monaco rassemblera plus de 165 chats ce week-end

Les participants éleveurs viennent de France, Italie, Suisse, Danemark, Monaco et même USA ! © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Du Bengal au Main Coon en passant par le sacré de Birmanie, de nombreuses races seront représentées.

Avis aux amateurs de chats : l’exposition Féline Internationale est de retour à Monaco les 11 et 12 janvier prochains à l’Espace Léo Ferré.

Organisé par l’association monégasque De Gati De Mùnegu, l’événement rassemble plusieurs juges venus de différents pays afin d’élire les plus beaux chats. Parmi les sept, il y a aura trois Français, une Suissesse, une Polonaise, une Américaine et un Néerlandais.

Pour cette nouvelle édition, plus de 180 éleveurs ont fait le déplacement et pas moins de 165 chats sont attendus. L’occasion de découvrir une grande variété de chats de race telle que le Maine Coon, le Persan, l’Exotic Shortair, l’Abyssin, le Somali, le Pixie Bob, l’Oriental, le Ragdoll, le Sibérien, le sacré de Bimarnie, l’Angora Turc, le Bengal, le Burmese, le Chartreux, le Siamois, le Khao Manee, le Mau Egyptien et bien d’autres.

À noter que des prix « coups de cœur » seront attribués par la Mairie, le Conseil National et la Fédération Féline de Monaco et des stands sur l’univers du chat (pension, photographe animalier, etc.) accompagneront également l’exposition.

Informations pratiques