Quels sont les prénoms les plus donnés à Monaco en 2024 ?

Certains ont gardé leur place dans leur top 5 respectifs mais un prénom surprise chez les filles est venu chambouler le classement !



C’est une tradition. À chaque début de nouvelle année, la Mairie de Monaco publie les chiffres de l’Etat Civil pour l’année précédente. En 2024 donc, 176 mariages ont été célébrés et 66 divorces ont été prononcés (soit 18 mariages de moins et 2 divorces de plus qu’en 2023). Parmi ces mariages, seulement 6 unissaient deux personnes de nationalité monégasque.



509 décès ont été prononcés contre 538 l’année précédente. 720 naissances ont eu lieu au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) et 1 naissance a eu lieu à domicile. C’est 83 naissances de moins qu’en 2023.



En 2024, les filles ont été moins nombreuses que les garçons : 322 filles sont nées contre 399 garçons. Mais parmi tous ces nouveaux venus, quels sont les prénoms qui ont été données en majorité ? Voici le top 5 pour chaque sexe.

Chez les filles

Rose

Victoria

Emma

Louise

Angelina et Lina

Rose fait une entrée fracassante dans ce classement et prend la tête. Emma reste à la troisième place et Louise, première l’année dernière, chute à la quatrième place. Victoria fait son retour après un an d’absence et prend la place de Chloé, les petites nouvelles Angelina et Lina remplacent Chiara et Jade.

Chez les garçons

Jules

Léo

Lorenzo

Noah

Liam / Louis / Raphaël

Tout comme les filles, les garçons ont aussi un nouveau leader ! Jules devance Léo qui était troisième l’an dernier. Lorenzo, Noah, Liam, Louis et Raphaël intègrent eux ce top 5 et remplacent Gabriel, Leonardo et Andrea présents l’année dernière.