Самые популярные детские имена в Монако в 2024 г.

Среди популярных имен для девочек неожиданно лидером стало новое имя, потеснившее прежних фаворитов в топ-5. Традиционно в начале каждого года мэрия Монако публикует данные ЗАГСа за предыдущий год. В 2024 году было зарегистрировано 176 браков и 66 разводов — это на 18 браков меньше и на 2 развода больше, чем в 2023 году. Из всех браков только 6 были заключены между гражданами Монако. В 2024 году в Княжестве зафиксировано 509 смертей, что меньше, чем в 2023 году, когда их число составило 538. Что касается новорожденных, то 720 родов прошло в больнице принцессы Грейс (CHPG), а 1 — на дому. В общей сложности это на 83 рождения меньше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что мальчиков родилось больше, чем девочек: 399 мальчиков против 322 девочек. Но какие имена оказались самыми популярными среди новорожденных? Вот пятерка лидеров для каждого пола.

Для девочек:

Роз

Виктория

Эмма

Луиза

Ангелина и Лина

Имя Роза стремительно ворвалось в рейтинг, заняв первую строчку. Эмма удерживает третье место, а прошлогодняя лидер Луиза опускается на четвертую позицию. Виктория возвращается в рейтинг после отсутствия в прошлом году, вытесняя Хлою, а новички Ангелина и Лина заменяют Кьяру и Жад.

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Самые популярные имена в Монако за 2023 год

Для мальчиков:

Жюль

Лео

Лоренцо

Ноа (Ной)

Лиам / Луи / Рафаэль

Среди мальчиков также появился новый лидер. Жюль поднялся на первую строчку, сместив Лео, который в прошлом году занимал третье место. Лоренцо, Ной, Лиам, Луи и Рафаэль закрепились в пятерке, заменив таких прошлогодних фаворитов, как Габриэль, Леонардо и Андреа.