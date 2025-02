La marche solidaire Pink Ribbon Monaco contre le cancer du sein revient en février 

L’événement est organisé en partenariat avec la Fédération Monégasque d’Athlétisme.

Depuis 13 ans, Pink Ribbon Monaco organise une marche en faveur de la prévention et de la sensibilisation au cancer du sein. Elle aura lieu cette année le dimanche 9 février 2025.

Le départ est prévu pour 10h15 sur le Port Hercule à Monaco et le parcours de 5 km, passant devant le Palais, la Cathédrale, le Musée Océanographique et les terrasses du Casino Monte-Carlo, est accessible à tous. Poussettes avec bébés, enfants, personnes à mobilité réduite, personnes âgées ou encore animaux sont les bienvenus !

Natasha Frost-Savio : le visage de la détermination derrière Pink Ribbon

S’agissant d’un événement caritatif, le but n’est pas de terminer le parcours en un temps record mais bien de donner de la visibilité à une cause importante. Et plutôt que d’arborer un numéro sur le dossard, les participants pourront écrire des messages de soutien ou d’hommage aux victimes du cancer du sein.

L’inscription est gratuite pour les moins de 13 ans. Au-delà, il faudra débourser 30 euros afin de participer à la marche. Des tickets de tombola seront également mis en vente (10€ pour 5 tickets) et un t-shirt commémoratif sera offert par le partenaire de l’événement.

Tous les fonds récoltés par Pink Ribbon Monaco contribuerons à la bonne cause puisqu’ils seront reversés à une étude sur le dépistage du cancer du sein lobulaire, à Monaco.

Inscrivez-vous sur le site de Pink Ribbon Monaco