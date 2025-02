Le Château de Théoule : un hôtel 5 étoiles qui fleure bon le charme d’antan de la Côte d’Azur 

Dans ce petit coin de paradis qu’est Théoule-sur-Mer, oubliez le bling-bling habituel de la Côte d’Azur et découvrez l’élégance et la sérénité que peut offrir la vraie French Riviera.

Nichée entre mer et montagne, à seulement quelques encablures de Cannes, l’hôtel Château de Théoule incarne une parenthèse enchantée. Que ce soit pour un séjour d’exception ou une simple escapade, cet établissement allie à merveille raffinement, détente et gastronomie.

Une atmosphère unique, même sous les nuages

Dès l’arrivée, l’attention portée aux visiteurs saute aux yeux. Un service voiturier accueillant dès la gare met le ton d’une expérience aux petits soins. Le Château, situé au bord de la mer, transporte ses hôtes dans une atmosphère où la sérénité règne qui appelle au farniente, typique de la Riviera.

© Monaco Tribune / Théo Briand

© Monaco Tribune / Théo Briand

Même par temps de pluie, le château de style anglais donne l’impression d’être transporté en Bretagne ou au Royaume-Uni ajoutant une touche supplémentaire de mystère et de tranquillité. Soyons honnêtes cependant, nous sommes bien sur la Côte d’Azur et la pluie se fait rare. Découvrir le Château dans cette atmosphère est une chance rare.

Un lieu chargé d’histoire

Au fil des siècles, le château a connu de multiples transformations. Une fabrique de savon y est installée en 1630 avant de laisser place à une demeure élégante baptisée « Le Château », construite à la fin du 19e siècle par Auguste Ferrouillat, directeur du journal Le Lyon Républicain.

© Monaco Tribune / Théo Briand

En 1913, l’aristocrate écossais Harry Crawford Leland de Langley achève sa transformation, lui donnant son apparence actuelle. Ce château, comme son cousin Agecroft juste en face, accueillait les salariés du nord de la France en résidence de vacances.

Le luxe au naturel : spa et plage privée

Le bien-être occupe une place centrale dans l’expérience offerte par le Château. Son spa, en partenariat avec My Blend de Clarins et Kos, combine des soins de haute technologie (radiofréquence et radiothérapie) à des instants plus traditionnels dans les bains norvégiens, le jacuzzi, le sauna ou le hammam.

© Gaelle Le Boulicaut

Pour prolonger l’évasion, une plage privée, accessible directement depuis le château, invite à profiter des clapotis de l’eau du port et du bruit des vagues sur le sable.

© Monaco Tribune / Théo Briand

Des chambres au confort royal

Le Château de Théoule propose 44 chambres et suites, réparties entre trois espaces distincts, chacun offrant une expérience unique. Dans la villa fraîchement construite, les 21 chambres cocons séduisent par leur atmosphère intime et cossue, agrémentées d’une vue imprenable sur la Méditerranée.

© Cedric Fruneau

Le château historique, avec ses 19 chambres spacieuses, invite ses hôtes à vivre la véritable vie de château, un subtile mélange entre grandeur et élégance. Enfin, la Maison des Pêcheurs, adossée au château, se distingue par sa flexibilité : elle peut être réservée dans son ensemble pour une famille ou divisée en trois chambres gigantesques, idéales pour un séjour d’exception.

© Gaelle Le Boulicaut

Chaque chambre, quel que soit son emplacement, dispose d’une décoration personnalisée, alliant luxe et chaleur dans un style évoquant le début du 20ᵉ siècle, avec une touche de modernité. Le confort y est irréprochable, les vues à couper le souffle et le calme royal.

Une table d’exception signée Francesco Fezza

Si l’hôtel impressionne, son restaurant Le Mareluna, dirigé par le talentueux chef napolitain Francesco Fezza, en est la pièce maîtresse. Formé auprès d’Alain Ducasse et enrichi par ses expériences au Japon, le chef propose une cuisine subtile et cosmopolite.

© Monaco Tribune / Théo Briand

Dès les amuse-bouches, le ton est donné : shot de pomme-concombre-céleri, gyoza aux légumes de saison, et tartelette au pecorino. Chaque plat est une ode à l’équilibre des saveurs et à la créativité. Le chef s’attache à utiliser 100 % des produits, dans une démarche écoresponsable.

© Monaco Tribune / Théo Briand

Les pains maison méritent une mention spéciale : aux algues, à l’encre de seiche ou encore au fenouil, ce dernier est un véritable coup de cœur pour les amateurs de cette saveur anisée. Ils accompagnent parfaitement chaque plat.

Les plats principaux, comme le rouget en kadaïf ou l’aubergine reconstituée, témoignent d’une maîtrise parfaite des textures et des goûts. Les desserts ne sont pas en reste, avec des créations aussi surprenantes que délicieuses, notamment un trompe-l’œil représentant une carotte dans sa cagette en pâte d’amande, elle aussi comestible, ou une mignardise aux cèpes, sans sucre mais d’une douceur étonnante.

© Monaco Tribune / Théo Briand

© Monaco Tribune / Théo Briand

Côté service, discret mais attentif, il contribue à l’excellence de l’expérience. La chaleur et la cohésion de l’équipe reflètent la philosophie du chef. Une ambition qui se traduit également dans sa quête d’une étoile Michelin, un rêve qui devrait être atteint d’ici peu.

© Monaco Tribune / Théo Briand

© Monaco Tribune / Théo Briand

Le Château de Théoule : la nouvelle destination

La Côte d’Azur propose de nombreux hôtels 5 étoiles et de palaces mais le Château de Théoule a de particulier son authenticité et des couleurs splendides. Proche du massif de l’esterel, la roche rouge se marie parfaitement avec le bleu de la mer.

Le jardin s’ajoute au charme déjà rôdé du Château et de ses alentours. Les petites tables disséminées permettent de prendre son petit-déjeuner sous les rayons de soleil tamisés par les feuillages des arbres avec une vue imprenable sur la Méditerranée, et la baie de Cannes.

© Monaco Tribune / Théo Briand

Le Château de Théoule, avec ses 44 chambres, ses jardins surplombant la Méditerranée et sa gastronomie raffinée, est bien plus qu’un hôtel : c’est une destination en soi. À la croisée des influences françaises, italiennes et anglaises, il offre une expérience sensorielle inoubliable, que l’on espère renouveler année après année.

Réouverture le 28 mars 2025.