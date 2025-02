Le Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco nomme son nouveau Directeur Général 

Ce changement de direction intervient à l’occasion du 30e anniversaire du Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco.

Marriott Hotels a annoncé l’arrivée d’un nouveau Directeur Général au Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco et il s’agit de Xavier Perret.

Ayant plus de 20 ans d’expérience dans l’hôtellerie, Xavier Perret a occupé divers postes de direction au sein de Marriott International. Il a été Directeur des Opérations au Renaissance Paris Nobel Tour Eiffel pendant la crise sanitaire mais aussi Directeur Financier Multi-propriétés au Marriott et Courtyard Paris Charles de Gaulle Central Airport, et Directeur Financier au Courtyard Paris Saint Denis et Bruxelles.

Suite à sa nomination, il a réagi en se disant « honoré de rejoindre le Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco, surtout pendant une étape aussi significative que le 30e anniversaire de l’hôtel » avant de poursuivre par : « J’ai hâte de travailler avec l’équipe talentueuse ici pour continuer à offrir un service chaleureux et des expériences qui vont au-delà du quotidien. ».

Les 30 ans de l’hôtel situé à Cap d’Ail seront célébrés tout au long de l’année 2025 avec une série d’événements et de promotions. Un forfait spécial « 30e Anniversaire », comprenant un petit-déjeuner buffet pour deux personnes par jour et un crédit de 30 euros pour la nourriture et les boissons au Bolinas par nuit, est d’ailleurs disponible pour les séjours.

