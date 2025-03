TVMonaco et IUM : Une alliance stratégique pour façonner l’avenir des médias

La chaîne nationale monégasque et l’Université Internationale de Monaco lancent un partenariat visionnaire qui place les étudiants au cœur de l’innovation médiatique.

TVMonaco et l’Université Internationale de Monaco (IUM) viennent d’officialiser un partenariat stratégique qui promet de transformer le paysage médiatique de la Principauté. Cette collaboration unique permet aux étudiants de l’IUM de participer activement aux comités éditoriaux de la chaîne nationale, créant ainsi un pont entre l’expertise académique internationale et les défis concrets du journalisme contemporain.

Le partenariat a pris forme le 3 mars dernier, lors de la Career Week, où les étudiants ont rencontré les équipes de TVMonaco pour échanger sur les enjeux du journalisme de demain. Cette initiative offre aux futurs professionnels une opportunité exceptionnelle de contribuer concrètement à l’évolution d’un média en pleine transformation.

Une vision internationale au service de Monaco

L’ambition de cette alliance dépasse largement le cadre local. Comme l’explique Frédéric Cauderlier, Directeur de l’information de TVMonaco : « Ce comité éditorial est une formidable occasion d’avoir une approche internationale, de faire parler les résidents et les 140 nationalités qui composent la Principauté. Cela permettra un regard jeune et cosmopolite sur les enjeux de l’actualité et sur le rôle de la Principauté dans le paysage médiatique international ».

Cette dimension multiculturelle constitue l’un des piliers du projet, visant à refléter la diversité qui fait la richesse de Monaco tout en renforçant son rayonnement à l’échelle mondiale.

Former les talents de demain

Pour Nathalie Biancolli, Directrice Générale de TVMonaco, ce rapprochement entre le monde académique monégasque et l’industrie des médias représente « une formidable opportunité de former les talents de demain dans les métiers de l’audiovisuel à Monaco ».

Du côté de l’IUM, Sophie de Lorenzo, Directrice des Relations Entreprises, souligne la parfaite adéquation de ce projet avec la philosophie pédagogique de l’établissement : « Contribuer à ces réflexions en faisant partie d’un comité éditorial ‘Junior’ est une expérience unique pour eux qui correspond à notre pédagogie ‘Experiential Learning – apprentissage par l’expérience' ».

Un engagement à long terme

Les deux institutions affichent clairement leur volonté d’inscrire cette collaboration dans la durée. Jean-Philippe Muller, Directeur Général et Doyen de l’Université Internationale de Monaco, confirme : « Nous nous réjouissons de ce partenariat dans lequel nous nous engageons, à long terme, sur un objectif commun de développer les talents de demain, tout en contribuant au rayonnement international de la Principauté auprès des jeunes générations ».

Cette alliance entre TVMonaco et l’IUM marque ainsi une étape importante dans la stratégie d’innovation médiatique de la Principauté, où la jeunesse internationale devient un moteur essentiel de créativité et d’évolution.