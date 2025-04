Alexandre Mars : L’homme qui transforme l’impossible en possible

Entrepreneur phare, philanthrope visionnaire et orateur captivant, Alexandre Mars a partagé sa philosophie d’action avec les membres du Monaco Economic Board lors d’une conférence qui a marqué les esprits.

C’est à seulement 17 ans qu’Alexandre Mars débute son impressionnant parcours d’entrepreneur, poussé non pas par la simple ambition d’acquérir des richesses, mais par la conviction profonde que « l’argent peut apporter une certaine liberté » pour « faire des choses bien. » Malgré ses diplômes prestigieux d’HEC et Paris-Dauphine, c’est son instinct qui le guide vers une série de créations d’entreprises prospères dans le numérique et la finance.

Révolutionner la philanthropie avec Epic

Il y a une dizaine d’années, il opère un tournant décisif en créant Epic, une fondation internationale qui réinvente la philanthropie. Face aux trois obstacles majeurs qu’il identifie chez les donateurs potentiels – « je ne fais pas confiance, je ne sais pas quoi faire et je n’ai pas les connaissances » – il construit un pont efficace entre les personnes désireuses de contribuer et des associations rigoureusement sélectionnées œuvrant pour l’éducation, l’égalité et la protection environnementale.

Blisce/ : Réconcilier finance et impact positif

Parallèlement, Mars fonde Blisce/, première société d’investissement de son secteur à être certifiée BCorp, transformant le capital en véritable vecteur d’amélioration sociale. Cette initiative reflète sa conviction que « le rôle de la finance ne doit pas être que de gagner de l’argent. »

INFINITE : Démocratiser l’accès à l’excellence

Son projet INFINITE illustre parfaitement sa philosophie pragmatique : permettre à des jeunes talentueux issus de milieux populaires de financer leurs études dans les meilleures écoles, sans intérêt ni garant, avec un système où chaque remboursement finance le bénéficiaire suivant.

Lors de cette conférence organisée par le Monaco Economic Board à MonacoTech le 4 avril, Alexandre Mars a conquis la soixantaine de dirigeants présents par son authenticité et son optimisme ancré dans l’action concrète, prouvant qu’il est possible de concilier entrepreneuriat et impact social positif.