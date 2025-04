Le Prince Albert II donne le départ du Rallye Aïcha des Gazelles : les « Sœurs de Route » portent haut les couleurs monégasques

Entre dunes et solidarité, l’équipage monégasque s’élance vers une aventure extraordinaire dans le désert marocain, portant un message d’espoir contre la sclérose en plaques.

Ce vendredi 11 avril, la Principauté a vibré au rythme du départ de la 34ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, lancée en présence de S.A.S. le Prince Albert II. Parmi les 172 équipages engagés, l’attention se porte particulièrement sur les « Sœurs de Route », unique équipage monégasque composé de Juliette Rapaire et Sarah Gharsalli.

Un défi sportif aux valeurs fortes

Cette compétition 100% féminine, 100% hors-piste et précurseur de l’éco-conduite propose une approche différente du rallye-raid : pas de vitesse, pas de GPS, seulement une carte, une boussole et une règle pour naviguer à travers le Sahara marocain. L’objectif? Parcourir le moins de kilomètres possible entre les points de contrôle sur les 1300 km du parcours.

Sœurs de Route : au-delà de la performance sportive

Pour Juliette et Sarah, cette aventure dépasse largement le cadre sportif. Amies inséparables, elles ont créé l’association « Sœurs de Route » pour encourager les femmes à relever des défis sportifs tout en défendant des causes qui leur tiennent à cœur.

« L’association qu’on voulait créer, on voulait qu’elle perdure dans le temps », explique Juliette, productrice audiovisuelle à Monaco Info.

Un message d’espoir face à la maladie

Sarah, atteinte de sclérose en plaques depuis 2017, a choisi de représenter la Fondation France Sclérose en Plaques. « Le but est vraiment de montrer que peu importe la maladie que l’on a, on est quand même capable de faire de grandes choses. La maladie n’est pas censée nous empêcher de vivre et de faire les choses qu’on veut », affirme-t-elle avec détermination.

Soutenues par plusieurs sponsors dont la SBM, le Gouvernement Princier et la Fédération Monégasque des Échecs, elles abordent cette aventure avec enthousiasme mais aussi une certaine appréhension : « On ne sait pas comment ça va se passer une fois dans le désert, mais ce qui est rassurant, c’est qu’on part tous ensemble, dans un vrai esprit de solidarité, de sororité. »

L’association Sœurs de Route représente Monaco au Rallye Aïcha des Gazelles

Le Rallye Aïcha des Gazelles se poursuivra jusqu’au 26 avril, avec une arrivée prévue à Essaouira.

Gazelles engagées

172 EQUIPAGES – 344 GAZELLES

Moyenne âge : 43 ans

Doyenne 71 ans # 192 Prune

Benjamine 22 ans # 217 Lysa

Catégories

8 équipes SSV

1 équipe QUAD

5 équipes CROSSOVER

5 équipes E-GAZELLES

153 équipes 4X4 DONT 3 équipes RETROFIT (#196 # 208 # 253)

19 marques automobile représentées