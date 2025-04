Monaco dévoile ses ambitions stellaires à Washington

Monaco leap to the stars © DR

La Principauté a brillé de mille feux lors du prestigieux festival international « EARTH to SPACE : Arts Breaking the Sky » au Kennedy Center, révélant au monde entier sa vision dans l’économie spatiale et les innovations lunaires.

Le 29 mars dernier, l’Ambassade de Monaco aux Etats-Unis a orchestré un événement d’envergure au cœur de Washington D.C. Sous l’intitulé évocateur « Monaco’s Leap to the Stars », une table ronde exceptionnelle a attiré plusieurs centaines de spectateurs venus découvrir l’engagement croissant de la Principauté dans le secteur spatial.

Le panel réunissait des figures emblématiques de l’exploration spatiale : Robert « Bob » Cabana, Ellen Stofan, l’ancien sénateur et astronaute Bill Nelson, le commandant Michael Lopez-Alegria et Jaret Matthews, fondateur d’Astrolab et ancien ingénieur chez SpaceX.

Une innovation monégasque sur la Lune

L’événement a également mis en lumière une collaboration technologique fascinante entre la société californienne Astrolab et Venturi Monaco. Les visiteurs ont pu admirer le prototype du rover lunaire FLEX, illustrant parfaitement l’expertise monégasque dans les technologies de pointe destinées à l’exploration spatiale.

Venturi dévoile sa roue lunaire, une grande première mondiale

Lors d’une réception ayant précédé l’événement, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Ambassadeur de Monaco, a partagé avec près de 300 invités la vision du Prince Albert II : positionner Monaco comme un centre d’innovation et de partenariats au service des avancées scientifiques et technologiques pour un avenir durable.

Cette incursion dans le domaine spatial révèle une facette encore méconnue de la Principauté, dont l’ambition dépasse désormais les frontières terrestres pour atteindre les étoiles.