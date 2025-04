Padel Best Village 2025 : Triomphe sportif et solidaire à Monaco

La troisième édition du prestigieux événement monégasque s’est achevée sur un succès retentissant, mêlant exploits sportifs de champions internationaux et générosité pour une noble cause.

Le Grimaldi Forum de Monte-Carlo a vibré ce week-end au rythme des raquettes et des échanges lors de la troisième édition du Padel Best Village. L’événement, organisé par la société italienne BSG SRL sous le patronage de l’Ambassade d’Italie à Monaco, a attiré des centaines de passionnés, d’athlètes professionnels et d’entrepreneurs venus des quatre coins d’Europe.

Des champions qui brillent sur les courts

La compétition a couronné de prestigieux vainqueurs lors des cinq tournois de la Givova Five Padel Cup. Le tournoi VIP homme a été particulièrement remarqué avec la victoire éclatante de deux légendes du football italien : Vincent Candela et Gigi Di Biagio, qui ont démontré que leur talent sportif transcende les disciplines.

Dans le tournoi Italy France, c’est la paire italienne composée de Giorgio Lanucara et Nicolò Campo qui s’est imposée, tandis que Ligita Motiejauskaite et Iza Kunat ont dominé le tournoi VIP femmes.

Une générosité à la hauteur de l’événement

Le point d’orgue de ces deux journées intenses fut la soirée de gala au Twiga, où une tombola caritative organisée au profit de l’association Fight Aids Monaco, soutenue par la Princesse Stéphanie, a permis de récolter 4 156 euros.

Animée par Dario Marcolin et Jimmy Ghione, cette soirée a incarné parfaitement l’esprit du Padel Best Village : allier sport de haut niveau, networking professionnel et engagement solidaire.

« Nous remercions tous les participants, sponsors et partenaires qui ont rendu cet événement extraordinaire possible », a déclaré Roberta Ceccarelli, PDG de Padel Best, promettant déjà une édition 2026 encore plus ambitieuse pour cet événement désormais incontournable dans le calendrier sportif monégasque.