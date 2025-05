Interruption totale des trains entre Nice et Monaco le 31 mai

La SNCF suspendra totalement la circulation des trains entre Nice et Monaco le samedi 31 mai 2025 pour effectuer le raccordement électrique du nouvel atelier de maintenance de Nice-Ville au Réseau Ferré National.

Entre Monaco et Vintimille, le service sera limité à deux trains par heure dans chaque sens, au lieu de quatre habituellement. La ligne Nice-Drap sera également interrompue avec des cars de substitution mis en place entre Nice-Ville, Drap-Cantaron et Touët-de-l’Escarène. Les liaisons entre Cannes et Nice-Ville ne seront pas affectées et fonctionneront selon les horaires normaux.

Solutions de transport alternatives

Des lignes de bus ZOU! L600 et L601 Noctambus seront disponibles pour les usagers sur l’axe Menton – Monaco – Nice. Les abonnés Trains\ZOU! pourront accéder gratuitement à ces services le 31 mai en présentant un « Pass Travaux » spécifique. Ce document, à télécharger sur le site du TER Sud, doit être imprimé, complété et présenté au chauffeur avec l’abonnement en cours de validité.

Objectifs des travaux

Cette opération s’inscrit dans un projet d’optimisation des infrastructures ferroviaires régionales en vue de l’ouverture du marché à de nouveaux opérateurs. Le centre de maintenance de Nice-Ville permettra le doublement de la desserte TER inter-métropoles entre Nice et Marseille dès le 29 juin 2025.

Pour obtenir des informations actualisées, les voyageurs peuvent consulter le site Internet TER (www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur), contacter le service-clients ZOU! au 04-13-94-30-50 (tous les jours, 7h-20h) ou suivre @TERSUD_SNCF sur X.