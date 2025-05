Le champion olympique Hamish Kerr partage son expertise avec les jeunes athlètes monégasques

Ce lundi, sur la piste du Stade Louis-II, l’expert du saut en hauteur a animé une initiation pour les jeunes licenciés de l’AS Monaco Athlétisme. Une initiative en marge du prestigieux Meeting Herculis EBS, qui se tiendra le 11 juillet prochain.

À l’issue de son propre entraînement qu’il a pu effectuer au cœur du Stade Louis-II, l’athlète néo-zélandais était ravi d’avoir l’opportunité de partager son expérience avec les enfants. « Je suis vraiment enthousiaste. Ça va être formidable. J’ai également amené mon entraîneur avec moi, donc je n’aurai pas à prendre toutes les décisions. J’ai hâte de voir à quel point ils sont bons en saut en hauteur ici à Monaco », a-t-il confié avant le début de la séance.

Le programme élaboré par le champion olympique comprenait un échauffement très complet suivi d’exercices spécifiques. « Je vais leur montrer quelques exercices que nous aimons faire lors de nombreuses compétitions, puis nous passerons au cœur du sujet, au saut en hauteur », a expliqué Kerr.

Pour le champion de Paris 2024, l’essentiel est de transmettre sa passion pour l’athlétisme. « Ce qui m’a fait rester dans l’athlétisme et devenir si bon pendant si longtemps, c’est simplement que j’aimais profondément l’athlétisme. Si les enfants apprécient cette activité aujourd’hui, qu’ils rencontrent d’autres jeunes avec qui ils aiment s’entraîner et concourir, ce sera mission accomplie pour moi », a-t-il souligné.

Des conseils précieux pour les jeunes athlètes

Durant cette initiation, Hamish Kerr a partagé sa philosophie avec les jeunes participants : « Il faut être patient. Quand on est jeune, on veut tout de suite être au sommet et toujours gagner. Il faut savoir que moi, par exemple, j’ai dû grandir avant d’être un très bon sauteur. Donc il s’agit simplement d’apprécier, d’être constant, de se présenter chaque jour à l’entraînement et surtout d’aimer ça. »

Cette approche a visiblement marqué les jeunes participants, comme Maxime, 15 ans, élève à l’Institution FANB et membre du club d’athlétisme. « C’était très impressionnant d’être avec un champion olympique. Je le remercie d’être venu pour nous encadrer », a témoigné l’adolescent, spécialiste du saut en longueur, du 80 mètres et du 100 mètres/haies.

Bien que sa spécialité ne soit pas le saut en hauteur, Maxime a trouvé l’expérience très enrichissante : « C’est la première fois que je fais un entraînement de saut en hauteur. C’était super car ça m’a travaillé les jambes d’une manière différente. Moi, je travaille surtout pour le sprint, donc les départs etc. J’ai trouvé ça vraiment intéressant. »

Monaco, une étape privilégiée pour les athlètes

Ce n’est pas la première fois que Hamish Kerr foule la piste monégasque. « J’ai participé à la Diamond League de Monaco deux fois par le passé. L’année dernière, j’ai même remporté la compétition dans ma spécialité. C’était juste avant les Jeux Olympiques de Paris, donc une compétition très importante pour moi », a rappelé le champion, qui garde un souvenir ému de sa médaille d’or olympique. « J’ai l’impression que c’est quelque chose que je n’assimilerai jamais complètement. À quel point ça a changé ma vie et celle de mon pays également », a-t-il confié.

Le Néo-Zélandais ne tarit pas d’éloges sur la Principauté : « Monaco est un endroit magnifique. J’adore venir ici. C’est toujours calme et détendu, ça me rappelle beaucoup mon pays. Le stade aussi est incroyable. Quand je concours ici, je m’assieds toujours dans un coin en attendant mon saut, et je regarde simplement vers le haut pour voir les montagnes derrière. C’est un lieu vraiment très beau. »

Un tremplin vers les championnats du monde

Pour Jean-Pierre Schoebel, directeur du Meeting Herculis depuis sa création et directeur de la Fédération Monégasque d’Athlétisme, cette rencontre entre jeunes et champions est essentielle : « Pour moi, la boucle est bouclée quand on fait ce genre d’événement. Hamish Kerr est un athlète qui a gagné chez nous, dans un stade qui a servi de tremplin pour ensuite être champion olympique à Paris. » Le directeur espère que l’histoire se répétera : « On lui souhaite la même chose cette année, que ce soit encore un tremplin pour être champion du monde à Tokyo, pourquoi pas ? »

L’organisation de tels événements s’inscrit dans la philosophie du club et de la fédération : « Nous sommes un club d’athlétisme au même titre qu’une fédération qui organise ce meeting. C’est donc légitime de faire participer les enfants. Voir le meeting depuis les tribunes, c’est une chose, voir de très près son idole et bénéficier des conseils d’un athlète comme lui, c’est tout bénéfique. À la fois sportivement, mais aussi socialement. »

Un Meeting Herculis 2025 qui s’annonce prometteur

L’organisation est déjà en pleins préparatifs du Meeting Herculis : « On y travaille dur », confirme Jean-Pierre Schoebel. « On s’occupe des invitations des athlètes, on met tout en place, toute la logistique pour accueillir cet événement. Une logistique qui est quand même importante avec les hôtels et la préparation du stade. On s’y attelle très progressivement, mais on sait que le 11 juillet, on sera prêts. »

Quant aux performances attendues, le directeur reste prudent mais optimiste : « Les records ? On travaille pour, bien sûr. Mais on n’a pas l’habitude de les annoncer… Quand on me demande ce qu’on souhaite faire, je réponds : Un meeting avec les meilleurs résultats possibles. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. »

Le Meeting Herculis s’inscrit dans un calendrier international chargé, en prélude aux championnats du monde de Tokyo. « Les athlètes ont encore besoin de s’affûter à ce stade de la saison. Je pense qu’on est une des étapes les plus importantes de juillet », précise Jean-Pierre Schoebel.

Pour le directeur, l’essentiel reste l’expérience offerte au public : « Tout ce qu’on souhaite, c’est que les passionnés, les amis, les familles qui viennent au stade passent une très bonne soirée avec un beau spectacle. Qu’ils soient heureux. Pour nous, c’est vraiment le plus important. »

