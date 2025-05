Le Prince Albert II à Malaussène : la renaissance d’un patrimoine dévasté

Le souverain monégasque s’est rendu dans ce village des Alpes-Maritimes pour célébrer l’achèvement de travaux de restauration financés par la Principauté, symbolisant la solidarité transfrontalière quatre ans après la catastrophe naturelle.

Dans les Alpes-Maritimes, les cicatrices de la tempête Alex s’effacent sous le sceau princier de Monaco. En début de semaine, le Prince Albert II s’est déplacé à Malaussène, une petite commune de 300 habitants située à 60 kilomètres de Monaco dans la vallée du Var, pour inaugurer la restauration du moulin à huile du XVIIIe siècle et du canal de l’Adous. Ces deux ouvrages patrimoniaux, chers aux habitants, avaient été gravement endommagés lors du passage de la tempête Alex en octobre 2020.

Un soutien financier crucial pour la renaissance du patrimoine local

La réhabilitation de ces infrastructures a été rendue possible grâce à une subvention de 200 000 euros accordée par la Principauté de Monaco. Une plaque commémorative témoignant de la gratitude des Malaussénois envers le Prince Albert II et son gouvernement a été dévoilée sur la façade du moulin datant de 1775 et restauré par les entreprises locales Pratico et Dana. Charles-Ange Ginésy, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et le maire Jean-Pierre Castiglia se sont ainsi réjouit de la réfection complète de la roue et la remise en état du pont.

© Frederic Nebinger / Palais princier

Entre les montagnes meurtries par la tempête

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un engagement plus vaste de Monaco envers les communes françaises voisines touchées par la tempête Alex. Dès le lendemain de la catastrophe, qui avait causé la perte de 18 vies et d’importants dégâts aux infrastructures, la Principauté avait mobilisé une aide d’urgence de 4 millions d’euros.

Tempête Alex : Le Prince Albert II inaugure les restaurations du patrimoine historique des vallées touchées

Par la suite, un programme de financement de 3 millions d’euros a été mis en place pour soutenir les projets de reconstruction dans les vallées de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée et du Var. Parmi les autres initiatives financées figurent la reconstruction d’un pont à Breil-sur-Roya, les réparations des murs du village à Saorge, ou encore la restauration du toit de l’église de La Brigue.

Un symbole de résilience et de coopération transfrontalière

Le viaduc de Malaussène, qui mesure près de 40 mètres de haut, jouait un rôle essentiel pour la commune puisqu’il permettait d’alimenter non seulement le moulin à huile mais aussi le moulin à farine et le lavoir municipal, tout en assurant l’irrigation des cultures.

Quatre ans et demi après cette catastrophe naturelle sans précédent, les signes visibles de la tempête s’estompent progressivement grâce aux efforts de reconstruction et à la solidarité régionale, dont la visite princière à Malaussène constitue une nouvelle illustration. « La tempête Alex aura laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs et nos esprits, mais elle aura aussi rappelé la force de la communauté de proximité que nous formons », avait souligné le Prince Albert II lors d’un précédent discours avec les élus des vallées maralpines.

