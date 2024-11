Tempête Alex : Le Prince Albert II inaugure les restaurations du patrimoine historique des vallées touchées

À travers ces actions, la Principauté réaffirme son rôle de protecteur du patrimoine et de la mémoire collective, contribuant ainsi à la résilience et à la revitalisation des villages des Alpes-Maritimes, tout en consolidant les liens historiques et culturels qui unissent Monaco à ces territoires © Axel Bastello / Palais Princier

Le 5 novembre, le Prince Albert II a inauguré la restauration de deux monuments historiques emblématiques des Alpes-Maritimes, durement touchés après les ravages de la tempête Alex en octobre 2020. En présence du Préfet des Alpes-Maritimes et des Maires des communes concernées, le Souverain monégasque a souligné l’engagement de la Principauté dans la sauvegarde du patrimoine et la solidarité envers les vallées dévastées.

Le 2 octobre 2020, la tempête Alex dévasta plusieurs vallées des Alpes-Maritimes, causant des destructions massives dans les communes de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée et du Moyen Var. En plus de la souffrance humaine, de nombreux monuments historiques ont été endommagés, menaçant un patrimoine d’une grande valeur historique et culturelle. Face à cette catastrophe, la Principauté a rapidement réagi en apportant une aide humanitaire essentielle aux habitants, mais également en s’engageant dans la préservation de ces trésors architecturaux.

Publicité

Le 8 octobre 2021, une convention a été signée entre le Gouvernement Princier et la Fondation du Patrimoine, allouant un budget de trois millions d’euros pour financer la restauration de sites endommagés. Grâce à ce soutien, trente projets ont pu voir le jour dans les vallées touchées, dont ceux de l’église Saint-Pons à Marie et de l’église Saint-Michel à Venanson, inaugurés le 5 novembre 2024 par le Prince Albert II.

« En octobre 2020, les vallées maralpines ont été durement touchées par la Tempête Alex, l’une des catastrophes les plus dévastatrices de notre époque dans notre région. Je me réjouis que la contribution versée par La Principauté ait permis aux murs de l’église de Marie comme à ceux du presbytère de retrouver leur éclat, car ces deux bâtiments symbolisent, comme dans beaucoup de communes, une part importante de l’histoire et du patrimoine.

A Venanson, l’église Saint-Michel, qui succède à un précédent édifice déjà éprouvé par la nature, car détruit par un tremblement de terre en 1645, avait souffert de la catastrophe Alex : les cloches ne sonnaient plus. Aujourd’hui, preuve du retour d’une vie presque normale, c’est avec joie que nous retrouvons le rassurant tintement campanaire, qui résonne à travers le village pour célébrer cette inauguration.

Ce clocher, témoin habituel des joies et des peines des habitants qui l’entourent est devenu le reflet de notre capacité à surmonter les défis, comme un symbole d’espoir et de renaissance. Il rappellera aussi, s’il en était besoin, l’esprit de solidarité sans faille qui règne entre Monaco et la France », a déclaré sur place le Souverain.

Le Prince Albert II en visite dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie.

Le Prince Albert II au chevet des vallées sinistrées par la tempête Alex

La restauration de l’église Saint-Pons et du presbytère à Marie

C’est dans la commune de Marie, située dans la vallée de la Tinée, que le Prince Albert II a lancé la journée d’inauguration. L’église Saint-Pons, datant de l’époque médiévale, est un véritable bijou d’architecture, avec son sol en dalles grises inclinées et ses peintures murales en trompe-l’œil. Elle abrite également des œuvres d’art remarquables, dont deux tableaux de Giovanni Rocca (1644) et une imposante statue polychrome de la Vierge, en bois d’olivier, datant de 1775.

Ce bâtiment a déjà bénéficié d’une importante restauration en 2018, financée par plus de 1 400 donateurs. Mais, en raison des intempéries causées par la tempête Alex, les enduits de la façade sud et du porche ont été gravement endommagés. Avec le soutien de la Principauté, ces réparations ont été réalisées à la chaux, respectant les techniques traditionnelles de restauration.

Les travaux ont coûté 58 000 euros, dont 40% ont été pris en charge par la Principauté, soit un don de 24 000 euros. Cette contribution est un témoignage fort de l’engagement de Monaco en faveur de la préservation du patrimoine historique des communes rurales, particulièrement celles ayant des liens historiques avec la famille Grimaldi.

Le Prince était accompagné de M. Hugues Moutouh, Préfet des Alpes-Maritimes, de M. Gérard Steppel, maire de Marie, et de M. Jean-Louis Marques, Délégué départemental de la Fondation du Patrimoine.

Le clocher de l’église Saint-Michel à Venanson

Dans l’après-midi, le Prince a poursuivi sa visite à Venanson, un autre village gravement touché par la tempête. Là, il a inauguré la restauration du clocher de l’église Saint-Michel, un édifice dont les cloches avaient été mises hors d’usage à la suite des destructions. Le clocher, situé sur un promontoire surplombant le village, a été endommagé dans sa structure et ses supports, rendant les cloches silencieuses pendant plusieurs années.

En réponse à cette situation, la Principauté a financé une intervention d’urgence en deux temps : d’abord pour remplacer les supports et moteurs défectueux des cloches, puis pour restaurer l’apparence extérieure du clocher. Ces travaux ont permis de restaurer le tintement des cloches, désormais audible à nouveau dans tout le village de Venanson.

Le montant des travaux s’élève à 23 000 euros, entièrement financés par Monaco. Ce projet a marqué la première réalisation achevée grâce au soutien direct du Gouvernement Princier. Le Prince Albert II a également pris part à une bénédiction symbolique des cloches et du clocher, soulignant l’importance de la continuité de la vie religieuse et communautaire pour les habitants du village.

Après la visite de l’édifice religieux, et la bénédiction du clocher et des cloches, le Prince, accompagné de Mme Loetitia Loré, Maire de la commune, a également découvert la chapelle Sainte-Claire et ses fresques du XVe siècle illustrant le martyr de Saint-Sébastien. La réfection du pont du Moulin qui avait subi de lourds dommages.

Un engagement Princier pour les sites historiques Grimaldi

La visite du Prince Albert II dans les vallées touchées par la tempête Alex a également été l’occasion de souligner les liens historiques entre la Principauté et ces communes rurales. Marie, par exemple, a été un site clé du réseau des Sites historiques Grimaldi, ayant appartenu à la branche des Grimaldi de Beuil du XIVe au XVIIe siècle. Ce réseau, soutenu par la famille princiale, regroupe des sites ayant un lien direct avec l’histoire de Monaco.

En présence du maire de Marie, Gérard Steppel, le Souverain a dévoilé une plaque commémorative marquant l’appartenance de la commune à ce réseau, tout en mettant en avant la nécessité de valoriser ces sites pour les générations futures.

Souhaitant soutenir les communes rurales ayant un lien historique avec la Principauté et participer à la mise en valeur de leur patrimoine, le Prince Souverain a profité de sa visite pour inaugurer une plaque signalétique indiquant l’appartenance de la commune au réseau, ainsi qu’une autre en souvenir de son passage.

Crédits photos : Axel Bastello / Palais Princier.

Tempête Alex : Un an après, comment les vallées se reconstruisent-elles grâce aux aides de la Principauté ?