Князь Альбер II запускает масштабную кампанию по восстановление культурного наследия в долинах, пострадавших от урагана «Алекс»

Своими действиями Княжество Монако вновь показывает приверженность защите культурного наследия и сохранению общей памяти, помогая деревням Альп-Маритим оправиться от последствий катастрофы и поддерживая исторические и культурные связи, объединяющие эти регионы с Монако. © Аксель Бастелло / Княжеский дворец

5 ноября Князь Альбер II торжественно открыл восстановление двух знаковых исторических памятников в Альп-Маритим, серьезно пострадавших от шторма Алекс в октябре 2020 года. В сопровождении префекта департамента Приморские Альпы и мэров местных муниципалитетов Его Светлость подчеркнул приверженность Княжества сохранению культурного наследия и выразил солидарность с пострадавшими районами.

2 октября 2020 года, когда стихия обрушилась на регион, Монако сразу мобилизовало свои ресурсы, чтобы поддержать пострадавшие районы, такие как долины Ройя, Везюби, Тине и Средний Вар. Были выделены средства на сохранение и восстановление культурного наследия этих мест. Княжество незамедлительно отреагировало, предоставив гуманитарную помощь пострадавшим и взяв на себя обязательства по восстановлению ценных архитектурных объектов.

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8 октября 2021 года правительство Монако и Фонд культурного наследия заключили соглашение о выделении трех миллионов евро на восстановление объектов, пострадавших от урагана «Алекс». Эта помощь позволила завершить тридцать восстановительных проектов в затронутых долинах, включая реставрацию церквей Сен-Понс в Мари и Сен-Мишель в Венансоне. Торжественное открытие восстановленной церкви Сен-Мишель состоялось 5 ноября 2024 года в присутствии Князя Альбера II.

«В октябре 2020 года трансальпийские долины сильно пострадали от урагана «Алекс» — одного из самых разрушительных бедствий, с которыми столкнулся наш регион за последнее время. Я рад, что благодаря поддержке Княжества нам удалось восстановить стены церкви Мари и пресвитерия, ведь эти здания, как и многие другие в коммунах, воплощают важную часть нашей истории и наследия», — подчеркнул Князь.

В Венансоне церковь Сен-Мишель, возведенная на месте здания, разрушенного землетрясением в 1645 году, тоже сильно пострадала от шторма Алекс: её колокола замолчали. Сегодня, когда жизнь в деревне почти вернулась в привычное русло, мы с радостью слышим, как их умиротворяющий звон снова разносится по округе в честь торжественного открытия.

«Этот шпиль, который веками видел радости и горести местных жителей, стал символом нашей стойкости, надежды и возрождения. Он также напоминает о прочных узах солидарности, которые связывают Монако и Францию», — подчеркнул Князь Альбер II.

Князь Альбер II во время визита в долины Тине и Везюби.

Князь Альбер II поддерживает жителей долин, пострадавших от урагана «Алекс»

Во время визита в долины Тине и Везюби Князя сопровождали префект Приморских Альп Юг Муту, мэр города Мари Жерар Степпель и департаментский делегат Фонда культурного наследия Жан-Луи Маркес.

После осмотра церкви и освящения колокольни и колоколов Князь вместе с мэром Лоетисией Лоре посетил часовню Сен-Клер с фресками XV века, на которых изображена мученическая смерть святого Себастьяна. Ремонт моста Мулен после серьёзных повреждений

Приверженность Князя историческим местам рода Гримальди

Визит Князя Альбера II в пострадавшие от шторма Алекс долины подчеркнул важные исторические связи между Княжеством и местными сельскими общинами. Например, деревня Мари была одним из ключевых объектов в сети исторических мест Гримальди, которая принадлежала ветви Гримальди де Бёй с XIV по XVII век. Эта сеть, поддерживаемая Княжеской семьей, объединяет объекты, напрямую связанные с историей Монако.

В присутствии мэра Жерара Степпеля Князь Альбер торжественно открыл памятную доску, которая подтверждает принадлежность деревни Мари к сети исторических мест Гримальди и подчеркивает важность сохранения этих объектов для будущих поколений.

Фото предоставлены: Аксель Бастелло / Княжеский дворец

Год спустя после урагана «Алекс»: как восстанавливаются пострадавшие долины благодаря помощи Княжества?