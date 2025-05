Puffs, mineurs, espaces publics : Monaco durcit le ton contre le tabac

Le Conseil National a adopté à l’unanimité, jeudi 15 mai, la nouvelle loi de réforme antitabac portée par le Gouvernement Princier.

Ce texte vise à adapter le cadre législatif aux nouvelles formes de consommation et à renforcer la prévention, en particulier auprès des plus jeunes. Fruit d’une réflexion approfondie, la réforme actualise le dispositif existant en matière de santé publique, dans un contexte où les produits du tabac se diversifient. Elle prend en compte les enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux liés à leur usage, et introduit de nouvelles règles plus strictes.

© Conseil National

Plusieurs mesures concrètes

Parmi les principales orientations constitutives de la réforme figurent :

L’interdiction totale des « puffs », ces cigarettes électroniques jetables dont la popularité chez les adolescents suscite de vives inquiétudes. Les autorités pointent à la fois leur nocivité, leur attractivité pour les mineurs et leur impact environnemental.

L’âge minimum pour acheter du tabac est désormais fixé à 18 ans, contre 16 précédemment, afin de mieux protéger les mineurs.

De nouveaux lieux sont ajoutés à la liste des espaces sans tabac, avec une volonté marquée de limiter l’exposition au tabagisme passif.

Les dispositifs électroniques de consommation de nicotine font l’objet d’un encadrement renforcé, pour tenir compte de l’évolution rapide du marché.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robino, a souligné que cette réforme s’inscrit dans la continuité de la politique de santé publique menée par la Principauté. Cette réforme reflète une ambition collective partagée par les institutions de Monaco en matière de prévention et de protection de la population.

Tabac, cigarettes électroniques, alcool, jeux d’argent : où en sont les adolescents de Monaco ?