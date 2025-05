Traitement des déchets, traffic, réunion publique… ce qu’il faut retenir du Conseil National de Monaco avant l’été

Thomas Brezzo, président du Conseil National ; à gauche Jean-Louis Grinda, vice-président ; à droite les conseillers nationaux Franck Lobono et Maryse Battaglia © Conseil National

Le 27 mai, le Conseil National s’est réuni à l’occasion d’une conférence de presse. Le président de l’assemblée Thomas Brezzo, est revenu sur un certain nombre de dossiers prioritaires en cours.

En préambule, comme c’était déjà le cas en début d’année, le président du Conseil National a eu quelques mots de respect pour le défunt ministre d’État Didier Guillaume avant de poursuivre : « Aujourd’hui, ça fait 130 jours que Didier Guillaume est décédé. Nous n’avons toujours pas de ministre d’État permanent. C’est une situation très précaire qui génère un certain ralentissement voire de l’inertie sur certains sujets et engagements pris au nom du Gouvernement ».

L’arrêt du projet « Symbiose »

En attente d’une décision de la part du gouvernement concernant le coûteux projet « Symbiose » depuis plusieurs mois, « le Conseil National a obtenu il y a une dizaine de jours la confirmation officielle du Gouvernement que ce projet allait être arrêté », a déclaré Thomas Brezzo. L’usine d’incinération ne sera donc pas remplacée par le Centre de traitement des déchets (CTVD) à Fontvieille.

Gestion des déchets à Monaco : Le Prince Albert II a organisé une réunion de travail

Statu quo pour le centre commercial de Fontvieille

Autre sujet qui retient toujours l’attention des membres de l’assemblée : la restructuration et la rénovation du bâtiment vieillissant accueillant les commerces de Fontvieille. Une situation jugée urgente par Thomas Brezzo qui souhaite attirer l’attention sur la dangerosité de certaines installations. « Hormis les problèmes d’insalubrité, certaines armoires électriques ne possèdent plus de serrure laissant les câbles apparents, des charnières manquent aux portes coupe-feu pour qu’elles restent fermées […] Nous avons écrit au gouvernement pour demander qu’un organisme certifié puisse relever ces failles pour qu’on puisse a minima le mettre aux normes de sécurité »

Le traffic toujours congestionné

Certains l’auront expérimenté lors de l’affluence exceptionnelle pendant le Grand Prix : la mobilité reste un sujet d’importance pour la Principauté. Les mouvements des salariés frontaliers venant travailler à Monaco – essentiels pour l’activité économique – demeurent difficiles en voiture et également compliqués aux heures de pointes par le train. Bien que l’offre ait été renforcé par la SNCF avec plus de rames, Thomas Brezzo déplore par exemple que celles-ci soient trop courtes. « La venue du président Emmanuel Macron serait par exemple l’occasion d’avancer sur la question du métro, en concertation avec les autorités françaises », complète le président du Conseil national.

6 textes à l’étude

Les prochaines séances législatives publiques auront lieu les 11 et 18 juin prochain et devraient voir la conclusion de la loi portant sur l’IVG. Six autres textes seront notamment à l’étude

sur la garde alternée qui permet au juge de fixer une résidence alternée pour les mineurs même si les parents ne sont pas d’accord.

qui permet au juge de fixer une résidence alternée pour les mineurs même si les parents ne sont pas d’accord. sur la fin de vie et les soins palliatifs avec deux ambitions : lutter contre l’obstination déraisonnable et accompagner dignement un malade en fin de vie.

avec deux ambitions : lutter contre l’obstination déraisonnable et accompagner dignement un malade en fin de vie. sur les pratiques de soins non conventionnelles (ou médecine douce) en faveur du bien-être et comme complément des offres de soin actuelles.

(ou médecine douce) en faveur du bien-être et comme complément des offres de soin actuelles. sur les budgets rectificatif et primitif.

rectificatif et primitif. sur le nantissement des véhicules

sur le droit du numérique qui actualise le droit monégasque actuel et traite de l’identité numérique. Un texte qui s’inscrit dans le règlement européen eIDAS.

Marine Grisoul explique succintement le projet de loi sur la médecine douce © Conseil National

Grande consultation des Monégasques le 10 juin

Le Conseil National organisera une réunion publique dans son hémicycle de 140 places le 10 juin prochain à 18h30. Une page dédiée à cet évènement est désormais en ligne sur le site internet et permet aux Monégasques de se préinscrire afin de soumettre leurs questions en amont. « D’autres réunions pourront être programmées en fonction du nombre d’intéressés, complète Thomas Brezzo. La thématique portera sur la priorité nationale, sujet sur lequel nous sommes régulièrement consultés ».