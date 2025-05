Tribunal : Un homme fauche deux octogénaires sur un passage piéton

Il est condamné pour avoir renversé, le 30 septembre 2024, un couple de personnes âgées qui traversait sur un passage piéton.

Ce mardi 6 mai, le Palais de justice de Monaco a jugé une affaire d’accident de la circulation impliquant un homme domicilié à Roquebrune-Cap-Martin, employé à Beausoleil, qui ne s’est pas présenté à l’audience.

Les faits se sont déroulés à 12h30 en plein cœur de la Principauté. Les caméras de vidéosurveillance ont permis de retracer la scène : au feu rouge, le prévenu choisit de ne pas s’arrêter, contourne un bus immobilisé et percute les deux piétons qui traversaient au vert. La femme, âgée de 87 ans, souffre d’une fracture du bassin avec 45 jours d’ITT. Son mari, 88 ans, a le bras fracturé, avec une ITT de 10 jours. Tous deux ont été hospitalisés au CHPG.

Lors de son audition, le prévenu a reconnu les faits, tout en relativisant : « Je ne suis pas le seul à faire ça. » Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Selon l’avocate des victimes, il ne se serait pas préoccupé de l’état de santé des deux personnes âgées au sol, préférant attendre les forces de l’ordre à l’écart, une cigarette à la main. Le tribunal a précisé que si son casier est vierge à Monaco, il comporte en France trois mentions : vol aggravé, usage de stupéfiants, et conduite sous stupéfiants sans assurance.

L’avocate de la partie civile, venue représenter les victimes, a dressé un tableau inquiétant de leur état de santé actuel : vertiges, soins continus, dépendance totale aux services d’aide à domicile. « Aujourd’hui, ils ne peuvent plus sortir de chez eux », a-t-elle déploré, demandant au tribunal une expertise médicale ainsi que 4000 euros et 800 euros de dommages et intérêts, plus 1500 euros de frais de défense.

Le procureur, quant à elle, a fustigé l’absence du prévenu : « Il n’est pas là, son absence lui coûtera cher » et à rappelé que ces blessures ont bouleversé la fin de vie de deux personnes âgées, jusque-là autonomes. « À 88 ans, ils ont mené leur vie, et aujourd’hui, ils ne peuvent plus se déplacer. C’est le début de la fin ». Elle requiert une peine d’un an de prison, dont deux mois ferme, une interdiction de conduire à Monaco pendant cinq ans et des amendes contraventionnelles.

Après délibération, le tribunal l’a reconnu coupable. Il a été condamné à 12 mois de prison, dont neuf mois avec sursis simple. Il devra donc purger trois mois ferme. Il écope aussi d’une interdiction de conduire en Principauté pendant cinq ans, ainsi que de quatre contraventions à 45 euros. Il devra verser 2000 euros à Madame, 800 euros à Monsieur, et 1500 euros de frais de justice.

