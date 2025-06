Diplomatie : quatre nouveaux ambassadeurs tissent les liens du Rocher avec le monde

Par Monaco Tribune 1 minute de lecture

De gauche à droite : S.E. M. Arnoldas PRANCKEVICIUS, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Lituanie, S.E. M. Ahmed Mohamed Nasser AL ARAIMI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Sultanat d’Oman, Mme Isabelle BERRO-AMADEÏ, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, S.E. Mme Esther RABASA GRAU, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Principauté d’Andorre et S.E. M. DENG Li, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Chine © Stéphane Danna – Direction de la Communication