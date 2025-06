Exposition universelle d’Osaka : Monaco célèbre sa Journée Nationale avec un message écologique fort

La Principauté a marqué les esprits lors de sa Journée Nationale à l’Exposition universelle japonaise, où le Prince Albert II a défendu une vision durable de l’avenir.

Samedi 28 juin dernier, la Famille Princière a participé aux célébrations officielles de la Journée Nationale de Monaco à l’Expo Osaka Kansai 2025. La journée a débuté par une cérémonie du thé traditionnelle, suivie d’une aubade de l’Orchestre des Carabiniers du Prince au National Day Hall, en présence de la Princesse Hisako de Takamado.

Dans son allocution officielle, le Prince Albert II a souligné l’engagement monégasque : « Cette réflexion essentielle invite à s’interroger sur nos modes de vie, nos aspirations et l’impératif d’intégrer pleinement la protection de l’environnement dans notre développement. » Le Souverain a insisté sur la nécessité de repenser nos modèles : « Toute notion de développement ne peut désormais être conçue qu’en harmonie avec l’environnement ».

© Axel Bastello – Palais Princier

Des liens diplomatiques renforcés

Situé dans la zone « Connecter des vies », le pavillon monégasque, surnommé Take Care of Wonder propose une expérience immersive en trois étapes : la galerie sensorielle, le Monaco Green Lab et la salle océanique. Déjà visité par plus de 550 000 personnes, il incarne les valeurs environnementales chères à la Principauté.

La visite officielle s’est ensuite poursuivie par la découverte des pavillons japonais, saoudien et français, illustrant l’ouverture internationale de Monaco. Le Prince a conclu sa journée en remettant symboliquement un olivier au maire d’Osaka, geste emblématique de paix entre les peuples.

Les Barbagiuans en déplacement au Japon

En marge des festivités officielles, un événement sportif inédit a marqué cette Journée Nationale : le match caritatif « United Through Legends » au Panasonic Stadium d’Osaka. Pour la première fois de leur histoire depuis l’arrivée de Louis Ducruet à la présidence du club, les Barbagiuans se sont exportés à l’international. Ils ont affronté une sélection de légendes japonaises en présence du Prince Albert II.

© Stéphane Danna – Direction de la communication

La Princesse Hisako Norihito de Takamado a donné le coup d’envoi depuis le bord du terrain, en présence du Prince Albert II et de la Princesse Stéphanie © Stéphane Danna – Direction de la communication

L’équipe monégasque, menée par des figures comme Marcel Desailly, Robert Pires et Patrice Evra, s’est imposée 4-3 dans un match haletant. Les bénéfices ont été reversés à Fight Aids Monaco et aux associations d’aide aux victimes du séisme de Noto en 2024.

La soirée s’est achevée à l’Expo Hall par un spectacle des Ballets de Monte-Carlo et de l’Académie de Danse Princesse Grace.