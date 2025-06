Guide pratique : les stages proposés à Monaco pour occuper vos enfants tout l’été

Les vacances scolaires approchent et vous cherchez des activités enrichissantes pour vos enfants ? Monaco propose un large éventail de stages et d’activités estivales pour tous les âges. De 3 à 17 ans, découvrez notre sélection des meilleures options pour juillet et août 2025, entre culture, sport, cirque et loisirs.

L’été monégasque s’annonce riche en découvertes pour les plus jeunes ! À l’aube des vacances d’été, la Principauté dévoile une programmation estivale particulièrement étoffée. Entre les stages artistiques, les aventures sous-marines, les numéros de cirque et les multiples activités sportives et culturelles, Monaco offre un terrain de jeu exceptionnel aux familles.

Des tout-petits de 3 ans aux adolescents de 17 ans, chaque tranche d’âge trouvera son bonheur dans cette sélection soigneusement pensée.

Centre de Loisirs Prince Albert II : l’incontournable pour les 3-12 ans

Le Centre de Loisirs Prince Albert II accueille les enfants de 3 à 12 ans les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. Cette structure phare propose un programme complet pour l’été 2025.

Nouveauté 2025 : L’équipe du Centre de Loisirs Prince Albert II a le plaisir de proposer à vos enfants des nuitées et mini séjours pendant les vacances d’été. Ces expériences permettront aux plus grands de vivre des moments d’autonomie et de partage.

Le centre offre un encadrement professionnel avec des activités variées adaptées à chaque tranche d’âge. Les réservations pour les mois d’août et septembre seront ouvertes du lundi 23 juin au vendredi 4 juillet.

Contact : Avenue de l’Annonciade, 98000 Monaco / +377 98 98 84 95. Inscription en ligne.

Pass’Sport Culture : 60€ pour un été d’activités (11-25 ans)

Le Pass’Sport Culture propose aux monégasques, résidents ou scolarisés à Monaco de 11 à 25 ans des activités culturelles et sportives pendant les vacances scolaires.

Ce dispositif exceptionnel permet d’accéder à un large panel d’activités pour seulement 60€ pour les vacances d’été (juillet-août). Le programme détaillé est disponible environ 15 jours avant chaque période de vacances.

Inscription : Via le téléservice dédié ou au Centre d’Information de l’Éducation Nationale (CIEN), 18 avenue des Castelans.

Horaires : 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

Stages de cirque sous le chapiteau de Monte-Carlo

Du 7 juillet au 15 août 2025, sous le prestigieux chapiteau du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, l’école « Tous en Piste » propose des stages exceptionnels dans un cadre unique.

Deux formules sont disponibles :

Stages multidisciplinaires (4-17 ans) : 5 journées complètes (10h-16h30) à 300€ ou 5 demi-journées à 200€

5 journées complètes (10h-16h30) à 300€ ou 5 demi-journées à 200€ Stages aériens (17h30-19h30) : Stage complet à 300€ ou soirée unique à 100€

Une option garderie est proposée de 9h à 17h pour 50€ les 5 jours. Attention, plusieurs semaines affichent déjà complet, notamment début juillet.

Contact : +33 6 74 46 94 27. Inscriptions en ligne via un formulaire.

Musée océanographique de Monaco : les stages de l’Oceano Club

Le Musée océanographique de Monaco transforme les vacances d’été en véritable aventure sous-marine avec son Oceano Club. Du 11 août au 5 septembre, les jeunes explorateurs de 6 à 12 ans sont invités à plonger dans l’univers fascinant de la Méditerranée à travers quatre semaines de stages immersifs.

Durant le stage, une équipe pédagogique spécialisée accompagne les enfants dans la découverte des trésors marins. Les herbiers de posidonie, véritables poumons de la Méditerranée, les majestueux cétacés du sanctuaire Pelagos, ou encore les Aires Marines Protégées n’auront plus de secrets pour vos enfants.

Entre jeux ludiques et ateliers scientifiques, les stages de l’Oceano Club promettent d’éveiller les consciences écologiques de demain tout en nourrissant la passion des océans chez les plus jeunes. Les inscriptions sont ouvertes pour quatre sessions distinctes, avec des formules adaptées allant de 4 à 5 jours, de 9h à 17h.

Tarif : Semaine de 5 jours : 375€ / enfant, déjeuner et goûter l’après-midi inclus. Nombre de places limitées.

Billetterie : inscription obligatoire en ligne avec un formulaire à remplir.

Nouveau Musée National de Monaco : art et créativité

Le Nouveau Musée National de Monaco propose plusieurs stages créatifs cet été, répartis entre ses deux sites.

À la Villa Paloma :

« La révolution Chane l » (8-12 ans) : Stage de 2 jours (7-8 juillet ou 9-10 juillet) à 30€

l » (8-12 ans) : Stage de 2 jours (7-8 juillet ou 9-10 juillet) à 30€ « Le Train bleu » (8-12 ans) : Stage de 5 jours (14-18 juillet) à 75€

À la Villa Sauber :

« Devenir cactus » (7-12 ans) : Stage de 3 jours (9-11 juillet) à 45€

(7-12 ans) : Stage de 3 jours (9-11 juillet) à 45€ « BotanicArt » (5-8 ans) : Stage de 4 jours (15-18 juillet) à 60€

Réservations uniquement par e-mail : public@nmnm.mc.

Programme estival municipal : animations gratuites

Du 18 juillet au 24 août, l’Été au Port Hercule propose terrains de basket, carrousel, stand de tatouages éphémères, petits bateaux, trampoline, Kids Tour de l’AS Monaco, karting en accès libre et gratuit.

Les soirées enfantines ponctuent également l’été avec des spectacles gratuits : conte indien le 18 juillet – 18h30 à Monaco-Ville et magicien le 1er août – 18h30 au Larvotto.