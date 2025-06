Le Mondial du Théâtre s’apprête à transformer Monaco en scène planétaire

Du 20 au 27 août prochain, la Principauté accueillera la 18ème édition de ce festival international qui réunira 18 compagnies de théâtre amateur venues des cinq continents pour célébrer la diversité culturelle à travers l’art dramatique.

Créé en 1957 par le Studio de Monaco, le Mondial du Théâtre s’impose comme l’un des événements culturels les plus singuliers de la Principauté. Cette manifestation, organisée tous les quatre ans sous le haut patronage du Prince Souverain et avec le soutien du Gouvernement Princier, transcende les frontières géographiques et linguistiques pour célébrer l’universalité du langage théâtral.

Cette année, dix-huit troupes représentant autant de pays – de l’Arménie aux Philippines, en passant par la Centrafrique et la Nouvelle-Zélande – convergeront vers Monaco pour partager leur vision artistique unique. Chaque compagnie se produira deux fois sur les scènes du Théâtre des Variétés et du Théâtre Princesse Grace, offrant au public une véritable odyssée culturelle.

Une philosophie de l’échange et du partage

Contrairement aux festivals traditionnels, le Mondial du Théâtre ne repose sur aucune compétition. « Il ne s’agit pas d’un concours, mais d’une rencontre artistique unique où chaque troupe est invitée à présenter sa vision du théâtre, reflet de sa culture, de son histoire et de sa sensibilité, » précise la présentation officielle.

Cette approche humaniste se concrétise à travers trois piliers fondamentaux : la confrontation artistique par les représentations, l’échange intellectuel via les colloques quotidiens, et l’enseignement grâce aux ateliers animés par des spécialistes internationaux. Francesco Facciolli et Scilla Sticchi proposeront notamment un atelier sur « Le théâtre comme peinture qui bouge », tandis que Jennie Dunne et Jonathan D’Young exploreront les techniques d’expression corporelle inspirées des mythes antiques.

Un village éphémère au cœur de la culture

L’Auditorium Rainier III se métamorphosera en véritable « Village » cosmopolite, espace de vie communautaire où se côtoieront artistes, bénévoles et spectateurs. Cette transformation symbolise parfaitement l’esprit du festival : créer des liens durables par-delà les différences culturelles et linguistiques.

L’accès libre et gratuit à l’ensemble des représentations, ateliers et colloques illustre la volonté démocratique de cet événement exceptionnel. Les soirées débuteront chaque jour à 18h, avec trois spectacles successifs entrecoupés de pauses techniques de trente minutes.

Le point d’orgue sera la traditionnelle « Soirée Rouge et Blanc » du samedi 23 août, moment de fraternité où participants et organisateurs se retrouveront dans une ambiance conviviale, célébrant cette parenthèse enchantée qui se renouvelle tous les quatre ans.

Plus d’informations : Mondial du Théâtre 2025 – Monaco