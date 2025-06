Le Prince Albert II visite le nouveau centre de soins et d’écoute pour lutter contre les addictions

Le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie de Monaco (CSAPAM) propose une prise en charge confidentielle des conduites addictives.

Installé au cœur de Fontvieille, le CSAPAM marque une étape importante dans la politique de santé publique monégasque. Accompagné par Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et par le docteur Alexandre Bordero, Directeur de l’Action Sanitaire, le Prince Albert II a inauguré le nouveau centre à l’occasion d’une visite officielle début juin. Cette nouvelle structure, dirigée par le docteur Jean-François Goldbroch, psychiatre spécialisé en addictologie, répond à un besoin croissant d’accompagnement face aux diverses formes de dépendance.

L’établissement s’adresse à un public large : salariés, résidents, étudiants et citoyens monégasques dès 15 ans. Sa particularité réside dans son approche globale qui ne se limite pas aux substances traditionnelles comme l’alcool, le tabac ou les drogues, mais intègre également les addictions comportementales liées aux jeux d’argent et aux écrans.

Le Dr Jean-François Goldbroch dirige le centre © Stéphane Danna – Direction de la Communication

Prévention et accompagnement des proches

Le CSAPAM mise sur l’accessibilité totale : consultations gratuites, anonymat garanti et accueil possible sans rendez-vous. Cette philosophie vise à lever les barrières qui freinent souvent la démarche de soin, notamment la stigmatisation sociale. « L’addiction représente une perte de liberté que nous nous efforçons de restaurer avec nos patients », explique le Dr Goldbroch, insistant sur l’importance de l’alliance thérapeutique.

Au-delà du soin individuel, le centre développe des programmes de prévention destinés aux établissements scolaires et entreprises. Il propose également un soutien spécifique aux familles et proches, souvent démunis face à ces situations complexes. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie du Gouvernement Princier de réduire les risques sanitaires et sociaux tout en brisant l’isolement des personnes concernées.