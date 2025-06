Les portraits des Princesses Charlène et Grace ornent désormais la Salle des Mariages de Monaco

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont dévoilé lundi les portraits de Grace de Monaco et de la Princesse Charlène dans la salle historique de la Mairie.

Ce lundi 2 juin, la Salle des Mariages de la Mairie de Monaco s’est enrichie de deux nouveaux portraits princiers. En présence du Prince Albert II, de la Princesse Charlène et du Maire Georges Marsan, accompagnés de plusieurs membres du Conseil Communal, les portraits de la Princesse Grace et de la Princesse Charlène ont officiellement été dévoilés.

Une galerie princière désormais féminisée

Ces deux œuvres viennent compléter et féminiser la collection déjà présente dans cet espace prestigieux, qui réunissait jusqu’alors les portraits des Princes Charles III, Albert Ier, Louis II, Rainier III et Albert II. La Salle des Mariages accueille ainsi pour la première fois des portraits féminins de la famille princière.

Le portrait de la Princesse Charlène, réalisé par Stéphanie Van Zyl en 2013, est une gouache sur papier blanc encadrée. L’artiste était d’ailleurs présente lors de cette cérémonie de dévoilement. Celui de la Princesse Grace est une huile sur toile signée Paul Werner Sochtig. Ces deux œuvres sont prêtées par le Palais Princier.

Un placement symbolique pour deux couples princiers

L’emplacement de ces portraits n’a rien du hasard. Le portrait de la Princesse Charlène fait désormais face à celui de son époux, le Prince Albert II, tandis que celui de la Princesse Grace est positionné face à celui du Prince Rainier III. Cette disposition crée une symbolique particulièrement forte dans un lieu dédié aux unions matrimoniales.

« C’est l’honneur et je dirais même le bonheur de ma fonction, et celle des élus qui m’entourent, de célébrer des mariages et de voir s’unir des hommes et des femmes dans ces lieux magnifiques« , a souligné le Maire Georges Marsan. « La présence de ces très beaux tableaux contribuera, j’en suis convaincu, à l’émotion et à la joie qui emplissent si souvent cette salle historique.«

© Eric Mathon / Palais Princier

Un écrin d’exception pour près de 200 unions par an

La Salle des Mariages demeure la seule pièce de la Mairie à avoir conservé son décor original de 1902, dans les tons brun, rouge et or. Cet ensemble architectural, typique du début du XXe siècle avec ses influences classique et renaissance, se distingue par son magnifique plafond à caissons, ses boiseries armoriées à l’or fin et sa cheminée néo-renaissance.

Près de 200 unions y sont célébrées chaque année en moyenne. Le public pourra découvrir ces nouveaux portraits lors de la Journée Européenne du Patrimoine, qui se déroulera en Principauté le dimanche 5 octobre prochain.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène au cœur des festivités du Grand Prix de Monaco 2025