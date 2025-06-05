Отныне портреты Княгини Шарлен и Княгини Грейс украшают Зал бракосочетаний в Монако

В понедельник княжеская чета представили портреты Княгини Грейс и Княгини Шарлен в историческом зале ратуши.

В этот понедельник, 2 июня, Зал бракосочетаний в ратуше Монако пополнился двумя новыми княжескими портретами. В присутствии Князя Альбера II, Княгини Шарлен и мэра Жоржа Марсана, а также нескольких членов муниципального совета, состоялась официальная презентация портретов Княгини Грейс и Княгини Шарлен.

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Эти две работы дополняют и придают женственности коллекции, уже представленной в этом престижном зале, который до сих пор хранил портреты Князей Карла III, Альбера I, Луи II, Ренье III и Альбера II. Таким образом, в Зале бракосочетаний впервые размещены женские портреты княжеской семьи.

Портрет Княгини Шарлен, написанный Стефани Ван Зил в 2013 году, выполнен гуашью на белой бумаге в рамке. Художница также присутствовала на церемонии открытия. Портрет Княгини Грейс написан маслом на холсте и подписан Паулем Вернером Зоктигом. Эти две работы предоставлены во временное пользование Княжеским дворцом.

Символическое место для двух княжеских пар

Расположение этих портретов не случайно. Портрет Княгини Шарлен красуется напротив портрета её супруга, Князя Альбера II, а портрет Княгини Грейс – напротив портрета Князя Ренье III. Такое расположение создает особенно сильную символику в месте, посвященном брачным союзам.

«Для меня и для окружающих меня депутатов это большая честь и, я бы даже сказал, радость праздновать свадьбы и видеть, как мужчины и женщины объединяются в этих великолепных стенах», сказал мэр Жорж Марсан. «Я убежден, что присутствие этих прекрасных портретов будет способствовать эмоциям и радости, которые так часто наполняют этот исторический зал».

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Исключительное место для почти 200 бракосочетаний в год

Зал бракосочетаний остаётся единственным помещением в ратуше, сохранившим свой первоначальный декор 1902 года в оттенках коричневого, красного и золотого. Этот архитектурный ансамбль, типичный для начала XX века с его классическими и ренессансными влияниями, отличается великолепным кессонным потолком, деревянной отделкой, украшенной изящными золотыми гербами, и камином в стиле неоренессанс.

В среднем каждый год здесь отмечают около 200 бракосочетаний. Публика сможет увидеть эти портреты во время Дня европейского наследия, который пройдёт в Княжестве в воскресенье, 5 октября.

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