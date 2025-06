Lorenzo Leclerc épouse Charlotte Di Pietro, Charles et Arthur aux premières loges

Arthur Leclerc, le plus jeune des trois frères et également pilote de course, a partagé de nombreuses photos du mariage de son frère © Arthur Leclerc via Facebook

Réunie à Monaco ce vendredi 6 juin, la famille Leclerc a célébré le mariage de Lorenzo Tolotta-Leclerc, frère aîné du pilote Ferrari Charles Leclerc, avec sa compagne Charlotte Di Pietro.

La cérémonie s’est tenue dans un cadre intimiste : un mariage civil à la mairie de Monaco, suivi d’un déjeuner au restaurant Moana, en bord de mer.

Âgé de 36 ans, Lorenzo, entrepreneur monégasque et cofondateur de All Time, portait un costume bleu marine parfaitement assorti à ceux de ses frères cadets, Charles et Arthur Leclerc. À ses côtés, Charlotte Di Pietro, dentiste à Monaco, rayonnait dans une robe bustier brodée de délicates fleurs blanches.

© Arthur Leclerc via Facebook

© Arthur Leclerc via Facebook

Sur les clichés partagés sur les réseaux sociaux, on découvre une ambiance à la fois joyeuse et émouvante : Charles et Arthur enlaçant leur frère, la famille et leurs proches réunis… On découvre les demoiselles d’honneur en robes satinées couleur champagne, dont Alexandra Saint Mleux, très proche de Charlotte. Les deux jeunes femmes sont très complices et souvent vues ensemble lors des événements ou sur leurs comptes Instagram respectifs.

© Arthur Leclerc via Facebook



Lorenzo Leclerc, bien que discret, reste très impliqué dans la vie de ses frères. Naturalisé monégasque en 2008, il mène une carrière dynamique dans l’entrepreneuriat local, tout en restant un visage familier des tribunes sportives de la Principauté.

La mariée a partagé sur Facebook un cliché du couple, légendé : « It’s officially Mr. & Mrs. Tolotta-Leclerc ». De son côté, Charles Leclerc a également partagé un souvenir de la journée sur Instagram : « A beautiful day we’ll forever remember ».

En images : L’incroyable nouveau vélo de Charles Leclerc, made in Monaco