De Monaco vers l’Irlande : Sir Stelios lance un prix de 500 000 € pour l’entrepreneuriat transfrontalier

Le milliardaire grec-chypriote résidant à Monaco étend sa philanthropie vers l’île d’Émeraude avec une initiative ambitieuse née dans la Principauté.

Une genèse monégasque

L’idée des North-South Business Cooperation Awards for Ireland a germé dans les salons feutrés de Monaco. C’est lors d’un déjeuner à la Bibliothèque irlandaise Princesse Grace, en présence du Prince Albert II, que Sir Stelios Haji-Ioannou, fondateur d’EasyJet et résident monégasque, a rencontré l’ancien ambassadeur irlandais Daniel Mulhall. Cette rencontre fortuite dans la Principauté allait donner naissance à une initiative philanthropique d’envergure.

« J’ai approché Mulhall et lui ai dit : ‘Je fais cela à Chypre. Pensez-vous que cela pourrait fonctionner en Irlande ?’ Immédiatement, il a dit ‘oui’, et le reste appartient à l’histoire, » raconte Sir Stelios depuis sa résidence monégasque à The Irish Times.

Un engagement personnel profond

L’intérêt du milliardaire pour l’Irlande dépasse le simple cadre philanthropique. Installé à Monaco avec sa compagne irlandaise Orla Murphy, originaire du Kerry, Sir Stelios est père d’Aria, sept ans. « Nous avons choisi un prénom également facile à prononcer en grec et en anglais, » confie-t-il.

Cette dimension familiale transforme son engagement : « Je voulais faire quelque chose de plus substantiel en Irlande parce que, évidemment, j’y passe du temps. J’ai maintenant de la famille là-bas. Un jour, j’espère, cette fondation sera dirigée par elle, et je veux avoir un projet plus important en Irlande. » Sir Stelios : plus de 100 millions d’euros donnés à ses fondations caritatives depuis 2010

Un modèle éprouvé exporté depuis Monaco

Depuis Monaco, la Fondation Stelios orchestre déjà des prix similaires à Chypre depuis 16 ans, distribuant plus de 400 000 € annuellement pour encourager la coopération gréco-chypriote et turco-chypriote. Ce modèle éprouvé s’adapte désormais à l’Irlande avec un fonds de 500 000 € répartis entre 18 entrepreneurs.

Les candidatures, ouvertes jusqu’au 16 septembre, visent les start-ups créées depuis 2019 opérant de part et d’autre de la frontière irlandaise. La cérémonie de remise aura lieu au Castle Leslie Estate dans le comté de Monaghan le 30 octobre 2025.