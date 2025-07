French Fly Air : levez les yeux, Menton vibre au rythme des as de la voltige

La ville de Menton se transforme en théâtre aérien d’exception avec des démonstrations qui promettent un spectacle inoubliable pour petits et grands.

En cette année de commémorations et de célébrations des 80 ans de la Libération, la Ville de Menton accueille le dimanche 3 août 2025 le French Fly Air, un événement aérien d’exception, organisé par l’Office de Tourisme de la Ville de Menton et Bleuciel Airshow.

De voltige en fumigènes, le ciel de Menton deviendra le terrain de jeu des pilotes les plus agiles : les ambassadrices de l’Armée de l’Air et de l’Espace, l’Equipe de Voltige et la Patrouille de France virevolteront dans un chassé-croisé technique. L’événement mettra particulièrement en lumière le Capitaine Florent Oddon, champion du monde de voltige aérienne en 2024 et champion de France en titre.

Un village aéronautique immersif

Dès le vendredi 1er août, un Village Aéronautique s’installera sur l’Esplanade Francis Palmero de 15h30 à 22h. Autour d’un Alphajet grandeur nature , les simulateurs et les stands plongeront les visiteurs dans une base aérienne miniature pour découvrir l’univers fascinant de l’aviation. Une exposition qui permettra au public de découvrir les métiers et missions de l’Armée de l’Air et de l’Espace.

Informations pratiques

Démonstrations aériennes :

Dimanche 3 août 2025

Horaires : 16h à 17h (sous réserve de la météo)

Lieu : Promenade du Soleil

Rencontre avec les pilotes :

17h40

Lieu : Car podium à côté du Casino Barrière

Village aéronautique :

Du 1er au 3 août 2025

Horaires : 15h30 à 22h

Lieu : Esplanade Francis Palmero

Accès recommandé :

Train ZOU : service toutes les 15 minutes, gare à 200m de l’événement

Ligne de bus 600 : Menton ↔ Monaco ↔ Nice

Plus d’infos : www.menton.fr/french-flyair.html