La Mairie de Monaco inaugure le nouveau Petit Marché du Larvotto

L’inauguration du Petit Marché du Larvotto s’est déroulée ce jeudi 17 juillet à 11 heures sur l’Esplanade du Larvotto, place Joséphine Baker, en présence du conseil communal et du Maire Georges Marsan.

Sous l’impulsion de Marjorie Crovetto, Adjointe au Maire déléguée au Domaine Communal – Commerce, Halles et Marchés, la Mairie de Monaco poursuit sa politique de redynamisation des quartiers en proposant désormais un marché hebdomadaire dans le quartier du Larvotto.

Un quatrième marché pour Monaco

Ce nouveau marché vient compléter l’offre commerciale de proximité de la Principauté, rejoignant les trois autres marchés déjà établis : le marché de Monte-Carlo, celui de Monaco-Ville et celui de la Condamine.

Situé stratégiquement pour desservir les habitants du quartier Est de la Principauté, le petit marché du Larvotto proposera une variété de fruits et légumes frais, avec un accent particulier sur les produits biologiques. Des revendeurs et un producteur local se donneront rendez-vous tous les jeudis matins près de la fontaine Lartigue, côté Est de l’esplanade.

Ce marché va améliorer le cadre de vie, l’attractivité du quartier et développer l’économie locale

« Ce marché reflète vraiment la volonté du conseil communal de dynamiser les quartiers. Notre objectif est aussi de répondre à la demande des résidents du quartier, qui souhaitent pouvoir acheter des fruits et des légumes frais et de qualité sans devoir prendre la voiture et se confronter à la circulation. Ça améliore la qualité de vie du quartier, ça le rend également plus agréable à vivre, à visiter. Ce nouveau marché va améliorer le cadre de vie, l’attractivité du quartier et développer l’économie locale », précise Marjorie Crovetto. « C’est un marché qui a vocation à être pérenne, il aura lieu tous les jeudis de 8 heures à 13 heures. Il y a deux revendeurs, dont un spécialisé. Ce sont des commerçants qui sont déjà présents au marché de la Condamine. »

© Monaco Tribune

Amener de la convivialité dans le quartier

Samantha Devescovi, commerçante de Solis Bio déjà présente au marché de la Condamine, fait partie des exposants du nouveau marché du Larvotto : « Nous proposons que des produits bio et locaux. C’est vraiment notre spécificité, c’est notre cœur de métier », explique-t-elle.

Samantha Devescovi et Stan © Monaco Tribune

Sur son stand, on retrouve les produits de saison : « Là, on retrouve tous les légumes ratatouilles : aubergines, tomates, courgettes, mais aussi essentiellement les fruits du soleil : melon, pastèque, myrtilles », détaille la commerçante qui privilégie les circuits courts avec des produits cueillis la veille à Gorbi. Pour cette première au Larvotto, ses attentes sont claires : « Offrir à la population un accès de proximité qui, dans ce quartier, était un peu desservi. D’amener un petit peu de vie, de convivialité, un peu le côté familial qu’on retrouve au marché à la Condamine. »

Fidèle à sa volonté de diversifier les lieux d’échange et de vie commerçante, la Mairie de Monaco met également à disposition un service de livraisons gratuit à domicile, géré par le Service du Domaine Communal – Commerce, Halles et Marchés, destiné aux personnes résidentes en Principauté ayant besoin d’aide pour se déplacer ou transporter leurs achats.

