Le Monte-Carlo Country Club bat son record avec 373 jeunes talents venus du monde entier

Le Tournoi des Jeunes du Monte-Carlo Country Club, qui s’est tenu du 2 au 16 juillet 2025, a rencontré un vif succès pour cette édition, avec 373 participants.

Le Monte-Carlo Country Club a une nouvelle fois démontré son attractivité internationale lors de l’édition 2025 de son Tournoi des Jeunes. Pendant quinze jours, 373 jeunes espoirs du tennis se sont affrontés sur les courts de Roquebrune-Cap-Martin. L’événement a rassemblé des participants venus d’Allemagne, d’Autriche, du Danemark, d’Italie, de Nouvelle-Zélande, de Pologne, de Roumanie, de Russie, de Suède et des États-Unis. La France était représentée par des joueurs de neuf régions, des Hauts-de-France à la Corse.

Les couleurs locales à l’honneur

Parmi les 27 représentants du Monte-Carlo Country Club engagés dans le tournoi, Marco Mattia Capitini et Tigrane Mattera ont brillé en s’imposant respectivement dans les catégories 15/16 ans garçons et 13 ans garçons. Leurs victoires ont couronné une édition marquée par un haut niveau de jeu et un comportement exemplaire de tous les participants.

La cérémonie de remise des prix du mercredi 16 juillet a réuni les personnalités du tennis monégasque autour de Mélanie-Antoinette De Massy, présidente de la Fédération Monégasque de Tennis et du Monte-Carlo Country Club. Étaient également présents Eric Seigle, directeur du MCCC et Ghislain Poulain, adjoint aux sports représentant le maire de Roquebrune-Cap-Martin.

Ce tournoi était ouvert à tous les jeunes joueurs de 11 à 16 ans, à partir de la catégorie Non Classé (NC). La prochaine édition aura lieu en juillet 2026.