Le Monte-Carlo Country Club théâtre du Tennis Europe Junior Masters

La Fédération Monégasque de Tennis a annoncé que le Monte-Carlo Country Club accueillera la troisième édition du Tennis Europe Junior Masters.

Cette compétition constitue un moment phare de fin de saison pour l’élite des jeunes joueurs et joueuses européens, rassemblant les 8 meilleurs talents masculins et féminins des catégories moins de 14 ans et moins de 16 ans du Tennis Europe Junior Tour.

Fédération Monégasque de Tennis : Lenny Petit, grand est le talent

Parmi les anciens, d’illustres championnes et champions, comme Rafael Nadal, Alexander Zverev, Kim Clijsters ou encore Belinda Bencic, ont participé au tournoi.

L’édition 2023 apportera un nouveau souffle à ce tournoi en introduisant un changement de format. Le Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo adoptera en effet le format « Round Robin », où tous les participants seront opposés une seule fois au cours de la compétition.

Les futures stars de demain

« C’est avec un immense plaisir que nous nous préparons à accueillir le Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo pour la troisième année consécutive, a confié la Présidente de la Fédération Monégasque de Tennis et du Monte-Carlo Country Club, Mélanie-Antoinette de Massy.

Je suis ravie de pouvoir recevoir en Principauté ces jeunes champions qui sont sans aucun doute la future élite du tennis mondial. Le passage cette année au format « Round Robin » apporte un nouveau dynamisme à cet événement, garantissant des moments inoubliables sur nos courts. »

Le tournoi se tiendra du 2 au 5 novembre 2023, sur les légendaires courts en terre battue du Monte-Carlo Country Club, où se tiendra en avril prochain le Rolex Monte-Carlo Masters.



La liste des qualifiés

Moins de 14 ans (Filles) : Giulia Safina POPA, Jana KOVACKOVA, Anna PUSHKAREVA, Sara

OLIVERIUSOVA, Ioana-Stefania BOIAN, Oliwia SYBICKA, Barbara KOSTECKA, Tamina KOCHTA.

Moins de 16 ans (Filles) : Lana VIRC, Anastasija CVETKOVIC, Sofie HETTLEROVA, Gala IVANOVIC, Nikol

Marie JAROLIMKOVA, Jessica KOLESAROVA, Stela DZIMOVIC, Jeline VANDROMME.

Moins de 14 ans (Garçons) : Kaan Isik KOSANER, Samim FILIZ, Tomas KREJCI, Daniel JADE, Marco

Ontiveros CASTRO, Mustafa EGE SIK, Savva RYBKIN, Jan URBANSKI

Moins de 16 ans (Garçons) : Yannick Theodor ALEXANDRESCOU, Kolos KINCSES, Arturs ZAGARS, Joao

MORGADO, Jan SADZIK, Jan SMRCKA, Linus LAGERBOHM, William REJCHTMAN VINCIGUERRA.