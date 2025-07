Le Tour de l’Espoir 2025 et la Princesse Caroline se mobilisent pour les enfants malades

Sous le Haut Patronage du Prince Albert II et en présence de la Princesse Caroline, la deuxième édition du Tour de l’Espoir s’est déroulée à Monaco du 28 au 30 juin 2025.

Pendant trois jours, les passionnés d’automobile et les mécènes se sont réunis autour d’un objectif commun : soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique et aider les enfants malades. Organisé au profit de la Fondation Flavien et de l’association Enfance et Cancer, l’événement a permis de récolter des fonds importants. L’association Hubert Gouin – Enfance et Cancer était honorée d’être, pour la deuxième année consécutive, l’une des deux structures bénéficiaires de l’événement. Le parrain, Raul Marchisio, s’est impliqué activement dans l’organisation et l’animation de ce rendez-vous placé sous le signe de l’élégance, de la passion automobile et de l’engagement.

Le programme a mêlé moments festifs et temps forts solidaires. Une soirée d’ouverture a été organisée à l’Hôtel Hermitage. Le samedi, les participants ont roulé sur le célèbre circuit de Monaco, puis le dimanche, ils ont pris la route jusqu’au col du Turini avant de revenir par Nice.

© Myriam Dupouy

Des voitures de collection ont attiré les regards, mais c’est bien la cause défendue qui était au cœur de l’événement. Un premier chèque a été remis à chacune des deux associations partenaires, en soutien à leurs actions sur le terrain. La visite de la Princesse Caroline le samedi a constitué un moment particulièrement émouvant. Présente sur la Place du Casino, elle a salué les équipes et partagé un moment complice avec son petit-fils, qui a eu droit à un tour de voiture inoubliable.

Un dîner de gala a réuni de nombreux invités autour d’un Dress Code « All White » et d’un programme raffiné. Anne et Olivier Gouin, qui représentaient l’association, ont pu échanger notamment avec Eric Musumeci, membre actif et ancien président du Lions Club de Monaco, et saluer le travail remarquable des organisateurs.