Monaco lance le 39 19 pour les victimes de violences

Le Gouvernement Princier lance le 39 19, un nouveau numéro gratuit et mémorable destiné à faciliter l’accès à l’information pour toutes les victimes de violences.

Dans un souci d’efficacité et d’accessibilité, Monaco abandonne l’ancien 0800 91 90 10 au profit du 39 19, alignant ainsi sa démarche sur le standard français. Cette harmonisation témoigne d’une volonté de moderniser les services publics tout en préservant les spécificités monégasques.

Un accompagnement discret et spécialisé

Le dispositif redirige automatiquement vers l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales (AVIP), garantissant une prise en charge experte. Qu’il s’agisse de violences sexuelles, familiales, de harcèlement ou d’agressions en milieu professionnel, l’accompagnement reste confidentiel et adapté à chaque situation.

Cette initiative, portée par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, illustre la détermination du Gouvernement Princier à protéger les plus vulnérables. En cas d’urgence immédiate, les numéros 17 et 112 demeurent les références absolues.

Informations complémentaires sur www.dfm.mc