Le Salon Monaco Méditerranée revient pour sa 4e édition

La 4e édition du salon culturel se déroule du 18 au 20 juillet au Grimaldi Forum. L’événement soutient les enfants malades de Beyrouth.

Le Salon Monaco Méditerranée qui aura lieu dans la nouvelle Galerie Diaghilev du Grimaldi Forum, se déroule du 18 au 20 juillet sous le Haut Patronage du Prince Albert II. Une cinquantaine d’exposants présenteront l’art de vivre méditerranéen. Le salon rassemblera six univers. On y trouve l’artisanat d’art, la mode, la joaillerie, le design et la décoration. La gastronomie du terroir, le bien-être et les senteurs complètent l’offre. Les créateurs viennent du Liban, d’Italie, de Tunisie, du Maroc et de France.

Plusieurs exposants seront présents au Marché de la Condamine le jeudi 17 juillet matin. Le public pourra rencontrer les artisans pour échanger avec eux en amont du salon.

L’entrée coûte 5 euros. L’intégralité des recettes ira au service d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital Rafic Hariri à Beyrouth. Les fonds financeront des traitements et du matériel médical. Ils permettront aussi l’accompagnement des enfants malades et de leurs familles.

Le salon proposera des animations. Anthony Alberti (Mr One Teas) organisera un moment artistique participatif. Le public créera une œuvre collective autour du vivre-ensemble.

Infos pratiques