Venez découvrir l’art de vivre méditerranéen au Salon Monaco Méditerranée

Le Chapiteau de l’Espace Fonvtieille accueillera des « villages » venus représenter chaque pays et leur culture.

L’événement, placé sous le Haut Patronage du Prince Albert II, se déroulera du 15 au 17 septembre. Cette année encore, le Salon Monaco Méditerranée accueillera des pays bordant le bassin méditerranéen parmi lesquels sont notamment représentés Monaco, la France, l’Italie, le Liban, la Grèce et le Maroc cette année. Le pavillon monégasque accueillera d’ailleurs l’artiste MrOneTeas.

Pendant les deux jours que dureront le salon, le public sera mis en relation directe avec les artisans, producteurs et fabricants locaux. L’art culinaire et la gastronomie ne sont pas les seuls domaines représentés, il y a également la mode et l’art !

« Le public s’immergera dans cette expérience à la fois visuelle, sensorielle et olfactive qui provoquera un sentiment de dépaysement », promet le salon, qui mettra à disposition un coin de restauration méditerranéenne et plusieurs animations quotidiennes.

