Les Années folles revivent à la Villa Paloma pour les 15 ans du CREM

Le Club des Résidents Étrangers de Monaco transforme son anniversaire en voyage temporel au cœur de l’effervescence artistique des années 1920.

Le 7 juillet dernier, la Villa Paloma s’est métamorphosée en théâtre des Années folles pour célébrer les quinze années d’existence du Club des Résidents Étrangers de Monaco (CREM). Dans l’un des joyaux architecturaux du Nouveau Musée National de Monaco, près de 500 membres représentant plus de 50 nationalités ont vécu une soirée d’exception, orchestrée autour de l’exposition « Les Années folles de Coco Chanel ».

Quand l’art de vivre rencontre l’histoire

L’événement débutait par une visite guidée exclusive de l’exposition dédiée à l’icône de la mode, permettant aux invités de s’immerger dans l’univers créatif et révolutionnaire de Gabrielle Chanel. Cette immersion culturelle donnait le ton d’une soirée où costumes d’époque, sonorités jazz et touches rétro créaient une atmosphère unique, fidèle à l’esprit cosmopolite du club.

ILAN DEHE ILAN DEHE © Renaud Olivier CREM

D’un rêve à une famille internationale

Né en 2010 de la vision de créer un « cocon » chaleureux pour les étrangers résidant en Principauté, le CREM incarne aujourd’hui bien plus qu’un simple club social. Cette communauté dynamique et fidèle s’impose comme une véritable famille internationale, tissant des liens durables au cœur de Monaco.

Cette célébration marque une étape charnière pour l’organisation, alliant rétrospective et projection vers l’avenir. Alors qu’un toast était porté « au passé, au présent et à tout ce que le futur nous réserve« , le CREM confirme sa mission d’accueil, de soutien et de lien social, promettant de nouveaux projets et initiatives pour sa communauté grandissante.